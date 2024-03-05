ChatGPT научили зачитывать свои ответы

ChatGPT. Фото: Pexles

Компания OpenAI сообщила о новой функции в чат-боте с искусственным интеллектом ChatGPT. Его научили вслух зачитывать свои ответы.

Об этом сообщает The Verge во вторник, 5 марта.

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ChatGPT может читать вслух

Новая функция доступна как в веб-версии, так и в приложениях для iOS и Android.

ChatGPT способен озвучивать свои ответы на пяти голосах и 37 языках. Искусственный интеллект автоматически определяет язык читаемого текста. Функция доступна как для чат-ботов на базе GPT-4, так и GPT-3.5.

В сентябре прошлого года была введена возможность голосовых запросов ChatGPT. Функция "Чтение вслух" в сочетании с предыдущей теперь позволяет настроить чат-бота так, чтобы весь процесс взаимодействия был осуществлен голосом.

Для запуска функции "Чтение вслух" в мобильных приложениях необходимо нажать и удерживать запросы, после чего откроется специальный плеер. В веб-версии активация происходит путем нажатия на пиктограмму динамика, которая появляется под текстом ответа.

Напомним, ученые разрабатывают ChatGPT для животных, который позволит людям уже за один-три года полностью понимать "язык" домашних питомцев. Модель ИИ учится на движениях животных, которые люди пока не понимают.

Также Samsung объявила, что искусственный интеллект Galaxy AI с интерфейсом One UI 6.1 получат сложные смартфоны компании, телефоны серии Galaxy S23 и линейка планшетов Tab S9. Новые трендовые функции станут доступны благодаря обновлению программного обеспечения.