ChatGPT научили зачитывать свои ответы
Компания OpenAI сообщила о новой функции в чат-боте с искусственным интеллектом ChatGPT. Его научили вслух зачитывать свои ответы.
Об этом сообщает The Verge во вторник, 5 марта.
ChatGPT может читать вслух
Новая функция доступна как в веб-версии, так и в приложениях для iOS и Android.
ChatGPT способен озвучивать свои ответы на пяти голосах и 37 языках. Искусственный интеллект автоматически определяет язык читаемого текста. Функция доступна как для чат-ботов на базе GPT-4, так и GPT-3.5.
В сентябре прошлого года была введена возможность голосовых запросов ChatGPT. Функция "Чтение вслух" в сочетании с предыдущей теперь позволяет настроить чат-бота так, чтобы весь процесс взаимодействия был осуществлен голосом.
Для запуска функции "Чтение вслух" в мобильных приложениях необходимо нажать и удерживать запросы, после чего откроется специальный плеер. В веб-версии активация происходит путем нажатия на пиктограмму динамика, которая появляется под текстом ответа.
Напомним, ученые разрабатывают ChatGPT для животных, который позволит людям уже за один-три года полностью понимать "язык" домашних питомцев. Модель ИИ учится на движениях животных, которые люди пока не понимают.
Также Samsung объявила, что искусственный интеллект Galaxy AI с интерфейсом One UI 6.1 получат сложные смартфоны компании, телефоны серии Galaxy S23 и линейка планшетов Tab S9. Новые трендовые функции станут доступны благодаря обновлению программного обеспечения.
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