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Samsung провів масштабне оновлення — які минулі пристрої отримали ШІ

22 лютого 2024 17:45
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Які пристрої Samsung минулих років отримали ШІ через оновлення
Складані смартфони Samsung посилили ШІ. Фото: phonearena.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Samsung оголосила, що штучний інтелект Galaxy AI з інтерфейсом One UI 6.1 отримають складані смартфони компанії, телефони серії Galaxy S23 та лінійка планшетів Tab S9. Нові трендові функції стануть доступними завдяки оновленню програмного забезпечення.

Про це повідомив GSMarena.

Хто отримає ШІ

  • Galaxy S23
  • Galaxy S23+
  • Galaxy S23 Ultra
  • Galaxy S23 FE
  • Galaxy Z Fold5
  • Galaxy Z Flip5
  • Galaxy Tab S9
  • Galaxy Tab S9+ Galaxy Tab S9
  • Galaxy Tab S9 Ultra

В планах Samsung протягом 2024 року зробити Galaxy AI доступним для понад 100 млн користувачів Galaxy.

Що може Galaxy AI

Однією з основних функцій є Chat Assist, яка налаштовує та перекладає повідомлення на 13 різних мов. Live Translate перекладає дзвінки наживо, а функція Interpreter, яка робить те ж саме, але на пристрої з розділеним екраном для перекладу розмов у реальному часі.

Пристрої з підтримкою ШІ можуть вирівнювати об'єкти на фотографіях для кращого кадру за допомогою Generative Edit, а Instant Slow-mo генерує додаткові кадри для сповільненого відео з насиченими подіями моментами.

Доступність оновлення

Оновлення One UI 6.1 вже повинно бути доступне на пристроях по всьому світу. Якщо у вас є один з перерахованих вище телефонів, але ви не отримали сповіщення, перейдіть до розділу "Оновлення програмного забезпечення" в "Налаштуваннях" і натисніть "Завантажити та встановити". Оновлення має з'явитися протягом наступних днів.

Раніше ми писали, що вміє новий флагман зі штучним інтелектом Samsung Galaxy S24 Ultra. Також експерти розповіли, чому яблучники позаздрять користувачам Galaxy S24.

телефони
штучний інтелект
технології
смартфон
Samsung

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