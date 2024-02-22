Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Техно arrow Samsung провел масштабное обновление — какие прошлые устройства получили ИИ arrow

Samsung провел масштабное обновление — какие прошлые устройства получили ИИ

22 февраля 2024 17:45
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Какие устройства Samsung прошлых лет получили ИИ через обновления
Складные смартфоны Samsung усилили ИИ. Фото: phonearena.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Samsung объявила, что искусственный интеллект Galaxy AI с интерфейсом One UI 6.1 получат складные смартфоны компании, телефоны серии Galaxy S23 и линейка планшетов Tab S9. Новые трендовые функции станут доступны благодаря обновлению программного обеспечения.

Об этом сообщил GSMarena.

Кто получит ИИ

  • Galaxy S23
  • Galaxy S23+
  • Galaxy S23 Ultra
  • Galaxy S23 FE
  • Galaxy Z Fold5
  • Galaxy Z Flip5
  • Galaxy Tab S9
  • Galaxy Tab S9+ Galaxy Tab S9
  • Galaxy Tab S9 Ultra

В планах Samsung в течение 2024 года сделать Galaxy AI доступным более 100 млн пользователей Galaxy.

Что может Galaxy AI

Одной из основных функций является Chat Assist, которая настраивает и переводит сообщения на 13 различных языков. Live Translate переводит вызовы вживую, а функция Interpreter, которая делает то же самое, но на устройстве с разделенным экраном для перевода разговоров в реальном времени.

Устройства с поддержкой ИИ могут выравнивать объекты на фотографиях для лучшего кадра с помощью Generative Edit, а Instant Slow-mo генерирует дополнительные кадры для замедленного видео с насыщенными моментами.

Доступность обновления

Обновление One UI 6.1 уже должно быть доступно на устройствах по всему миру. Если у вас есть один из вышеперечисленных телефонов, но вы не получили уведомления, перейдите в раздел "Обновление программного обеспечения" в "Настройках" и нажмите кнопку "Загрузить и установить". Обновление должно появиться в течение следующих дней.

Ранее мы писали, что умеет новый флагман с искусственным интеллектом Samsung Galaxy S24 Ultra. Также эксперты рассказали, почему яблочники позавидуют пользователям Galaxy S24.

телефоны
искусственный интеллект
технологии
смартфон
Samsung

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

9 февраля 2024

18:53 Дедушка главы МИД Германии Анналены Бербок оказался офицером вермахта

11 февраля 2024
Новость с видео

17:53Поляки высыпают зерно из украинских грузовиков, которые стоят на границе

9 февраля 2024
Новость с видео

06:52 Планируете высаживать туи возле дома — эксперты ответили, стоит ли это делать

10 февраля 2024

22:58 Украинка с рекордными баллами попала в финал нацотбора Швеции на Евровидение

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

Актуальное по теме