Какие устройства Samsung прошлых лет получили ИИ через обновления

Складные смартфоны Samsung усилили ИИ. Фото: phonearena.com

Samsung объявила, что искусственный интеллект Galaxy AI с интерфейсом One UI 6.1 получат складные смартфоны компании, телефоны серии Galaxy S23 и линейка планшетов Tab S9. Новые трендовые функции станут доступны благодаря обновлению программного обеспечения.

Об этом сообщил GSMarena.

Кто получит ИИ

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy Z Fold5

Galaxy Z Flip5

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9+ Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9 Ultra

В планах Samsung в течение 2024 года сделать Galaxy AI доступным более 100 млн пользователей Galaxy.

Что может Galaxy AI

Одной из основных функций является Chat Assist, которая настраивает и переводит сообщения на 13 различных языков. Live Translate переводит вызовы вживую, а функция Interpreter, которая делает то же самое, но на устройстве с разделенным экраном для перевода разговоров в реальном времени.

Устройства с поддержкой ИИ могут выравнивать объекты на фотографиях для лучшего кадра с помощью Generative Edit, а Instant Slow-mo генерирует дополнительные кадры для замедленного видео с насыщенными моментами.

Доступность обновления

Обновление One UI 6.1 уже должно быть доступно на устройствах по всему миру. Если у вас есть один из вышеперечисленных телефонов, но вы не получили уведомления, перейдите в раздел "Обновление программного обеспечения" в "Настройках" и нажмите кнопку "Загрузить и установить". Обновление должно появиться в течение следующих дней.

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