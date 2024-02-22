Какие устройства Samsung прошлых лет получили ИИ через обновления

Samsung провел масштабное обновление — какие прошлые устройства получили ИИ
Samsung объявила, что искусственный интеллект Galaxy AI с интерфейсом One UI 6.1 получат складные смартфоны компании, телефоны серии Galaxy S23 и линейка планшетов Tab S9. Новые трендовые функции станут доступны благодаря обновлению программного обеспечения.
Об этом сообщил GSMarena.
Кто получит ИИ
- Galaxy S23
- Galaxy S23+
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S23 FE
- Galaxy Z Fold5
- Galaxy Z Flip5
- Galaxy Tab S9
- Galaxy Tab S9+ Galaxy Tab S9
- Galaxy Tab S9 Ultra
В планах Samsung в течение 2024 года сделать Galaxy AI доступным более 100 млн пользователей Galaxy.
Что может Galaxy AI
Одной из основных функций является Chat Assist, которая настраивает и переводит сообщения на 13 различных языков. Live Translate переводит вызовы вживую, а функция Interpreter, которая делает то же самое, но на устройстве с разделенным экраном для перевода разговоров в реальном времени.
Устройства с поддержкой ИИ могут выравнивать объекты на фотографиях для лучшего кадра с помощью Generative Edit, а Instant Slow-mo генерирует дополнительные кадры для замедленного видео с насыщенными моментами.
Доступность обновления
Обновление One UI 6.1 уже должно быть доступно на устройствах по всему миру. Если у вас есть один из вышеперечисленных телефонов, но вы не получили уведомления, перейдите в раздел "Обновление программного обеспечения" в "Настройках" и нажмите кнопку "Загрузить и установить". Обновление должно появиться в течение следующих дней.
Ранее мы писали, что умеет новый флагман с искусственным интеллектом Samsung Galaxy S24 Ultra. Также эксперты рассказали, почему яблочники позавидуют пользователям Galaxy S24.
Читайте Новини.LIVE!