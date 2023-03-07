Весняне оновлення: Apple презентувала iPhone у жовтому кольорі

Смартфони від Apple

Компанія Apple презентувала iPhone 14 та iPhone 14 Plus у жовтому кольорі. Для моделей 14 Pro й 14 Pro Max нового забарвлення не передбачено.

Про це повідомляє Apple.

Деталі

Раніше iPhone 14 й iPhone 14 Plus були доступні в п'яти кольорах: чорному, червоному, білому, синьому та пурпуровому. Apple вирішила зробити весняне оновлення та додати жовте забарвлення.

Новий смартфон вже доступний для покупки в США. Вартість смартфонів iPhone 14 — від 799 доларів, а iPhone 14 Plus — від 899 доларів. В інших країнах жовті телефони з'являться 10 та 14 березня.

Зазначимо, що раніше компанія вже презентувала смартфони у жовтому кольорі. Серед них були iPhone 11, iPhone XR та iPhone 5c.

Нагадаємо, кожної осені корпорація Apple демонструє лінійку нових товарів. Втім ще задалеко до офіційної презентації, однак ЗМІ починають дізнаватись, а чим нові гаджети відрізнятимуться від попередників.

Також ми писали, що експерт порівняв швидкість роботи актуальних флагманів від Apple і Samsung. Він перевірив iPhone 14 Pro Max та Galaxy S23 Ultra.

Додамо, що Apple припиняє гарантійне обслуговування своїх комп'ютерів та планшетів у росії. Компанія пішла на такий крок через вторгнення рф в Україну.