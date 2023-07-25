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Уряд схвалив нові вимоги до сайтів держустанов: що зміниться

25 липня 2023 15:21
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Уряд схвалив нові вимоги до сайтів держустанов: що зміниться
Людина за комп'ютером. Фото: pixabay.com
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Сайти державних органів України стануть доступними для людей з порушеннями зору, слуху чи моторики. Відповідну постанову ухвалив уряд. 

Про це повідомив віцепрем’єр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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"Це важливий крок для впровадження Національної стратегії з безбарʼєрності, яку ініціювала перша леді Олена Зеленська. Тепер сайти, онлайн-портали та застосунки всіх державних установ повинні відповідати держстандарту з вебдоступності. А саме — мати аудіоописи, враховувати особливості читабельності тексту та розміщення картинок, дотримуватися правил перекладу жестовою мовою тощо", — зазначив міністр. 

Федоров нагадав, що сьогодні в Україні налічується 2,7 млн людей з інвалідністю. Він зауважив, що через війну ця цифра зростатиме. 

"Тому продовжуємо будувати найзручнішу державу з онлайн-сервісами, доступними для кожного українця", — наголосив урядовець. 

Михайло Федоров про нові вимоги до сайтів держорганів
Михайло Федоров про нові вимоги до сайтів держорганів

Як зміняться сайти держустанов

Як зазначається у повідомленні Мінцифри, Кабмін зобов’язав держоргани забезпечити вебдоступність своїх сайтів. 

Відповідно до ухваленої урядом постанови щодо сайтів держорганів: 

  • буде враховано особливості читабельності тексту та розміщення картинок;
  • держресурси будуть доступними для людей з порушенням моторики;
  • інформація на сайтах буде розміщена жестовою мовою;
  • рекомендації стосуватимуться не лише компʼютерів, а й ноутбуків, планшетів та мобільних пристроїв. 

"Наша мета — зробити державу прозорою та зрозумілою для кожного українця. Тому ми працюємо, щоб наблизити свої платформи до міжнародних стандартів з вебдоступності", — йдеться у повідомленні. 

У відомстві додали, проєкт "Підтримка цифровізації державних послуг в Україні" реалізує Програма розвитку ООН в Україні за фінансової підтримки Швеції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у застосунку "Дія" можна буде отримати чотири нові види соціальної допомоги. На порталі триває бета-тестування послуг. 

Також відомо, що на порталі "Дія" удосконалили дві важливі будівельні послуги. Це допоможе пришвидшити процес подання заяв та знизить кількість технічних помилок. 

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