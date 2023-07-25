Уряд схвалив нові вимоги до сайтів держустанов: що зміниться

Людина за комп'ютером. Фото: pixabay.com

Сайти державних органів України стануть доступними для людей з порушеннями зору, слуху чи моторики. Відповідну постанову ухвалив уряд.

Про це повідомив віцепрем’єр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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"Це важливий крок для впровадження Національної стратегії з безбарʼєрності, яку ініціювала перша леді Олена Зеленська. Тепер сайти, онлайн-портали та застосунки всіх державних установ повинні відповідати держстандарту з вебдоступності. А саме — мати аудіоописи, враховувати особливості читабельності тексту та розміщення картинок, дотримуватися правил перекладу жестовою мовою тощо", — зазначив міністр.

Федоров нагадав, що сьогодні в Україні налічується 2,7 млн людей з інвалідністю. Він зауважив, що через війну ця цифра зростатиме.

"Тому продовжуємо будувати найзручнішу державу з онлайн-сервісами, доступними для кожного українця", — наголосив урядовець.

Михайло Федоров про нові вимоги до сайтів держорганів

Як зміняться сайти держустанов

Як зазначається у повідомленні Мінцифри, Кабмін зобов’язав держоргани забезпечити вебдоступність своїх сайтів.

Відповідно до ухваленої урядом постанови щодо сайтів держорганів:

буде враховано особливості читабельності тексту та розміщення картинок;

держресурси будуть доступними для людей з порушенням моторики;

інформація на сайтах буде розміщена жестовою мовою;

рекомендації стосуватимуться не лише компʼютерів, а й ноутбуків, планшетів та мобільних пристроїв.

"Наша мета — зробити державу прозорою та зрозумілою для кожного українця. Тому ми працюємо, щоб наблизити свої платформи до міжнародних стандартів з вебдоступності", — йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, проєкт "Підтримка цифровізації державних послуг в Україні" реалізує Програма розвитку ООН в Україні за фінансової підтримки Швеції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у застосунку "Дія" можна буде отримати чотири нові види соціальної допомоги. На порталі триває бета-тестування послуг.

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