Meta припиняє підтримку NFT на своїх платформах
Компанія Meta припиняє підтримку цифрових предметів колекціонування або невзаємозамінних токенів (NFT) на своїх платформах. Це сталося менш ніж через рік після їх запуску, оскільки на ринку криптовалют продовжується криза.
Про це повідомляє Reuters.
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Деталі
"Наразі ми згортаємо цифрові предмети колекціонування (NFT), щоб зосередитися на інших способах підтримки творців, людей і бізнесу", — розповів керівник фінтех-компанії соціальних мереж Стефан Касріель.
Компанія розгорнула підтримку для творців, щоб вони могли ділитися NFT в Instagram та Facebook у 2022 році, коли спекулятивний криптовалютний актив став надзвичайно популярним.
Наприкінці минулого року біткоїн та інші токени зазнали удару після раптового банкрутства найбільшої біржі FTX. Падіння було посилено крахом трьох американських банків.
"Ми продовжимо інвестувати в фінтех-інструменти, які знадобляться людям і бізнесу в майбутньому. Ми впорядковуємо платежі за допомогою Meta Pay, спрощуємо оформлення замовлення і виплати, а також інвестуємо в обмін повідомленнями через Meta", — додав Касріель.
Нагадаємо, компанія Meta працює над розробкою нової соціальної мережі. Її основою планують зробити текстові повідомлення. Нова соціальна мережа може стати прямим конкурентом Twitter.
Також ми писали, що Meta оголосила про випуск нової великої мовної моделі LLaMA, яка буде доступна для дослідників. Це дозволяє Meta приєднатися до перегонів разом із Microsoft та Google у розвитку штучного інтелекту.
Додамо, соціальна мережа Instagram, яка належить Meta, презентувала власні "канали мовлення". Вони подібні до тих, що є у Telegram.