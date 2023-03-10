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Meta планує створити нову соціальну мережу, яка буде схожа на Twitter

10 березня 2023 22:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Компанія Meta
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Компанія Meta працює над розробкою нової соціальної мережі. Її основою планують зробити текстові повідомлення. Нова соціальна мережа може стати прямим конкурентом Twitter.

Про це повідомляє BBC News.

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Деталі

"Ми вивчаємо можливість створення окремої децентралізованої соціальної мережі для обміну текстовими оновленнями", — сказав представник компанії Meta.

Нова соціальна мережа, схожа на Twitter, дозволить Meta скористатися перевагами поточного хаосу в компанії під керівництвом Ілона Маска, де різко скорочуються витрати. 

Додаток від Meta під кодовою назвою P92 дозволить користувачам входити в систему за допомогою облікових даних в Instagram. 

Він базуватиметься на фреймворку, схожому на той, що забезпечує роботу Mastodon.

Плани Meta про створення соціальної мережі з'явилися в той час, коли її найбільша платформа, Facebook, намагається привернути увагу молодої аудиторії. Instagram також стикається з конкуренцією, оскільки виробники контенту або популярні інфлюенсери відмовляються від платформи на користь TikTok.

Нагадаємо, незабаром у Windows 11 вийде оновлення, яке дозволить користувачам рухати панель завдань. Раніше вона була нерухома і розміщувалася внизу екрану.

Також ми писали, що в браузері Microsoft Edge з'явилася експериментальна технологія Video Super Resolution, яка використовує штучний інтелект для збільшення роздільної здатності роликів. Тобто, тепер смішні відео з нульових можна "освіжити" до 4K.

Додамо, компанія Realme першою серед виробників Android-смартфонів створила рішення, які копіює концепцію Dynamic Island у флагманських iPhone 14. І тепер компанія офіційно представила смартфон Realme C55 із такою функцією.

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