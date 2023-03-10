Meta планує створити нову соціальну мережу, яка буде схожа на Twitter

Компанія Meta

Компанія Meta працює над розробкою нової соціальної мережі. Її основою планують зробити текстові повідомлення. Нова соціальна мережа може стати прямим конкурентом Twitter.

Про це повідомляє BBC News.

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"Ми вивчаємо можливість створення окремої децентралізованої соціальної мережі для обміну текстовими оновленнями", — сказав представник компанії Meta.

Нова соціальна мережа, схожа на Twitter, дозволить Meta скористатися перевагами поточного хаосу в компанії під керівництвом Ілона Маска, де різко скорочуються витрати.

Додаток від Meta під кодовою назвою P92 дозволить користувачам входити в систему за допомогою облікових даних в Instagram.

Він базуватиметься на фреймворку, схожому на той, що забезпечує роботу Mastodon.

Плани Meta про створення соціальної мережі з'явилися в той час, коли її найбільша платформа, Facebook, намагається привернути увагу молодої аудиторії. Instagram також стикається з конкуренцією, оскільки виробники контенту або популярні інфлюенсери відмовляються від платформи на користь TikTok.

Нагадаємо, незабаром у Windows 11 вийде оновлення, яке дозволить користувачам рухати панель завдань. Раніше вона була нерухома і розміщувалася внизу екрану.

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