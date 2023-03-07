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У браузері Microsoft Edge з'явилась корисна функція: що нового та як її активувати

7 березня 2023 22:47
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Для відео теж є окремі вимоги
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

В браузері Microsoft Edge з'явилася експериментальна технологія Video Super Resolution, яка використовує штучний інтелект для збільшення роздільної здатності роликів. Тобто, тепер смішні відео з нульових можна "освіжити" до 4K.

Про це повідомляється у блозі Microsoft.

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"Ми раді представити експериментальний досвід покращення відео на основі технології штучного інтелекту від досліджень Microsoft під назвою Video Super Resolution. Це технологія, яка використовує машинне навчання для підвищення якості будь-якого відео, яке переглядається в браузері. Це досягається завдяки видаленню блокових артефактів стиснення та підвищенню роздільної здатності відео, щоб ви могли насолоджуватися чіткими відео на YouTube та інших потокових платформах, які відтворюють відеоконтент без шкоди для пропускної здатності незалежно від вихідної роздільної здатності відео", — йдеться в повідомленні.

Нюанси

Але є нюанс: функція працює тільки на топових відеокартах серії Nvidia GeForce RTX 20/30/40 або AMD Radeon RX5700-RX7800. Плюс, пристрій повинен бути підключений до джерела живлення — тобто при роботі ноутбука від акумулятора подивитися покращене відео не вийде, говориться у блозі Microsoft.

Для відео теж є окремі вимоги: його роздільна здатність має бути від 192p до 720p. А ще технологія не працює з відеороликами, які захищені цифровими правами — зокрема, стрімінговими сервісами на кшталт Netflix.

Як увімкнути функцію

Щоб оцінити новинку, зробіть наступне:

  • Завантажте спеціальну версію Microsoft Edge для тестувальників – називається Edge Canary.
  • У рядку пошуку введіть edge://flags/#edge-video-super-resolution і активуйте значення "Enabled".
  • Після цього в адресному рядку з'явиться кнопка "HD" — клацніть на неї, коли захочете підвищити чіткість відео.

скріншот

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