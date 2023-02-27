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У грі Microsoft Flight Simulator з'явився український літак Ан-225 "Мрія"

27 лютого 2023 23:30
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У грі Microsoft Flight Simulator з'явився український літак Ан-225 "Мрія"
Ан-225 "Мрія"
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 27 лютого, у грі Microsoft Flight Simulator з'явився легендарний літак Ан-225 "Мрія". Реліз вже доступний для ПК.

Про це повідомляє ANTONOV Company.

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Деталі

"Проект став можливим завдяки злагодженій та інтенсивній роботі команди Microsoft Flight Simulator спільно з проектною командою ДП "АНТОНОВ", активного сприяння Михайла Федорова та Міністерство цифрової трансформації України і звісно підтримки та експертизи наших пілотів та інженерів, які допомогли зробити поведінку літака реалістичнішою. Командир екіпажу Ан-225, шеф-пілот Дмитро Антонов та пілоти Кирило Волегов, Євген Башинський, штурман Сергій Нечаєв мали змогу протестувати цифрову "Мрію" на реалістичність польоту", — йдеться в повідомленні. 

Відновлення літака було непростим та тривалим процесом. Над ним працювали кілька кваліфікованих команд з усього світу. 

"Багато годин роботи розробки моделі, запис звуку, детальний дизайн — усе для того, щоб кожен зміг максимально реалістично відчути себе у ролі пілота найбільшого у світі літака, почути звук його двигунів, оглянути кабіну і вантажну рампу", — пише ANTONOV Company.

Компанія Microsoft направить всі кошти від продажу доповнення "Mryia add-on" в Microsoft Flight Simulator на спеціальний рахунок ДП "АНТОНОВ" для відбудови літака Ан-225.

Нагадаємо, авіаконструктори Державного підприємства "Антонов" уже працюють над створенням нового літака "Мрія". А наразі триває демонтаж фюзеляжу зруйнованого літака.

Також ми писали, що у листопаді минулого року генеральний директор ДП "Антонов" Євген Гаврилов заявив, що Україна почала будівництво нового літака Ан-225 "Мрія". Його будують замість того, що був знищений російськими окупантами під час бойових дій у Гостомелі.

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