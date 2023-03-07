Представлено перший Android-смартфон з імітацією Dynamic Island: як він виглядає
Компанія Realme першою серед виробників Android-смартфонів створила рішення, які копіює концепцію Dynamic Island у флагманських iPhone 14. І тепер компанія офіційно представила смартфон Realme C55 із такою функцією.
Про це повідомляє Gadgettendency.
-
Рівень насильства зростає: від початку війни до поліції Одещини звернулось понад 20 тисяч жінок
-
Москва у вогні: у столиці рф палає будівля управління МВС
-
Китай не хоче холодної війни зі США, — ЗМІ
-
Відпочинок у Єгипті: чи варто їхати, як дістатися, скільки коштує
-
ЄС запровадив санкції проти росіян, які причетні до насильства над жінками
-
У Грузії збираються противники законопроєкту про "іноагентів": чим невдоволені мітингувальники
-
На Зінченка та "Арсенал" чекають неприємності: в Англії вивчають кінець матчу з "Борнмутом"
-
Порушення мовного закону: Одеська область потрапила в антиТОП
-
У Чехії вкрали породистого англійського коня, який належить Кадирову
-
Журналісти назвали інше ім'я розстріляного українського військового
Як буде виглядати Android-смартфон
Realme називає цей елемент дизайну Mini Capsule. Він формує прямокутний горизонтальний графічний елемент з боків від отвору для фронтальної камери. У цьому випадку застосовується одинарна камера без додаткових сенсорів. З усім тим, у компанії вирішили обіграти цей виріз у дусі Dynamic Island.
В іншому Realme C55 є типовим бюджетним смартфоном з сучасним дизайном. Він оснащений 6,52-дюймовим IPS екраном з частотою 90 Гц, є основна камера на 64 Мп і акумулятор на 5000 мАг з 33-ватною зарядкою.
В якості апаратної платформи виступає MediaTek Helio G88 з 6 ГБ оперативної пам'яті LPDDR4x і накопичувачем на 128/256 ГБ. За новинку в залежності від конфігурації просять 163 або 195 доларів. У продажу буде доступний з 8 березня.
На думку багатьох користувачів і оглядачів, нове рішення з вирізом Dynamic Island, в якому з'являються різні повідомлення, є найкращим дизайнерським ходом Apple в новітній історії компанії.
У майбутніх iPhone 15 Dynamic Island повинен стати ще розумнішими: наприклад, в нього можна перетягнути будь-який файл, і той додасться в буфер обміну. А при перемиканні в інший застосунок острівець запропонує "витягнути" збережений файл.
Нагадаємо, нещодавно ЗМІ дізнались, яким буде новий iPhone 15 та від якої "фішки" відмовились виробники. ЗМІ вказують на суттєві зміни в дизайні новеньких iPhone, презентація яких традиційно очікується у вересні.