Представлено перший Android-смартфон з імітацією Dynamic Island: як він виглядає

Realme C55 є типовим бюджетним смартфоном з сучасним дизайном

Компанія Realme першою серед виробників Android-смартфонів створила рішення, які копіює концепцію Dynamic Island у флагманських iPhone 14. І тепер компанія офіційно представила смартфон Realme C55 із такою функцією.

Про це повідомляє Gadgettendency.

Як буде виглядати Android-смартфон

Realme називає цей елемент дизайну Mini Capsule. Він формує прямокутний горизонтальний графічний елемент з боків від отвору для фронтальної камери. У цьому випадку застосовується одинарна камера без додаткових сенсорів. З усім тим, у компанії вирішили обіграти цей виріз у дусі Dynamic Island.

В іншому Realme C55 є типовим бюджетним смартфоном з сучасним дизайном. Він оснащений 6,52-дюймовим IPS екраном з частотою 90 Гц, є основна камера на 64 Мп і акумулятор на 5000 мАг з 33-ватною зарядкою.

В якості апаратної платформи виступає MediaTek Helio G88 з 6 ГБ оперативної пам'яті LPDDR4x і накопичувачем на 128/256 ГБ. За новинку в залежності від конфігурації просять 163 або 195 доларів. У продажу буде доступний з 8 березня.

На думку багатьох користувачів і оглядачів, нове рішення з вирізом Dynamic Island, в якому з'являються різні повідомлення, є найкращим дизайнерським ходом Apple в новітній історії компанії.

У майбутніх iPhone 15 Dynamic Island повинен стати ще розумнішими: наприклад, в нього можна перетягнути будь-який файл, і той додасться в буфер обміну. А при перемиканні в інший застосунок острівець запропонує "витягнути" збережений файл.

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ дізнались, яким буде новий iPhone 15 та від якої "фішки" відмовились виробники. ЗМІ вказують на суттєві зміни в дизайні новеньких iPhone, презентація яких традиційно очікується у вересні.