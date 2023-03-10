У свіжому оновленні Windows 11 буде рухома панель завдань

У Windows 11 дозволили переміщати панель завдань на нове місце

Незабаром у Windows 11 вийде оновлення, яке дозволить користувачам рухати панель завдань. Раніше вона була нерухома і розміщувалася внизу екрану.

Про відповідний інсайд написали в Gizmochina.

Деталі

Раніше багато користувачів скаржилися, що хотіли б "посунути" панель завдань, однак вона була не рухомою. Після останнього оновлення така функція нарешті стане доступною.

Однак до виходу оновлень, єдиним робочим способом кастомізації панелі завдань залишаються сторонні утиліти, проте їх використання може привести до нестабільності системи в деяких випадках.

Що ще чекає в оновленому Windows 11

Раніше ми писали, що основна нова фішка Windows 11 — це вбудований чат-бот ChatGPT, який інтегрували прямо в панель завдань. Тепер користувач може почати чат з ботом, натиснувши на іконку Bing.

Новими можливостями оновлено ряд інструментів бізнес-аналітики та розробки додатків у Power Platform, включаючи Power Virtual Agent і AI Builder.

Новий Power Virtual Agent — це інструмент для створення чат-ботів для бізнесу, який тепер може підключатися до внутрішніх ресурсів компанії для створення звітів щотижня та запитів клієнтів.

Microsoft також додала генеративні можливості ШІ в AI Builder, що дозволяє компаніям автоматизувати робочі процеси, і запустила нову версію своєї платформи управління бізнесом Dynamics 365 на основі цієї технології.

Нагадаємо, відомий китайський бренд інтелектуальних пристроїв Amazfit анонсував вихід першого у світі смартгодинника, який працюватиме з інструментами на базі ChatGPT.