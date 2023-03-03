Україна закликає Sony та Microsoft блокувати продаж пропагандистської гри Atomic Heart

Комп'ютерна гра Atomic Heart

Міністерство цифрової трансформації України направило до Sony, Microsoft та Valve Corporation заяви з проханням заблокувати продажі російської гри Atomic Heart.

Про це повідомив голова відомства Михайло Федоров у своєму Twitter.

Блокування російської гри Atomic Heart

"Офіційні запити щодо заборони продажу гри Atomic Heart. Я вірю, що жоден із цих бізнесів не підтримує кривавий режим, вбивства чи романтизацію комунізму. Абсолютно новий рівень російської цифрової пропаганди — використання ігрової індустрії", — зазначив він.

Official requests to ban selling Atomic Heart game. I do believe neither of these businesses support bloody regime, murders or romanticizing communism. Brand new level of Russian digital propaganda – using gaming industry.@Sony @PlayStation @Microsoft @Xbox @valvesoftware @Steam pic.twitter.com/DpaNO57bZC — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) March 3, 2023

Глава Мінцифри також додав у своєму Telegram, що українська сторона очікує на реакції листів до Sony, Microsoft і Valve Corporation з проханням заблокувати продажі гри Atomic Heart.

"Російська пропаганда хоче закріпитися ще й в ігровій індустрії. Робимо все, щоб не дати їй цього зробити", — наголосив Федоров.

Що відомо про гру Atomic Heart

Atomic Heart — відеогра жанру пригодницького бойовика, розроблена російською студією Mundfish і видана 21 лютого 2023 для PlayStation 4, PlayStation 5, Microsoft Windows, Xbox One, і Xbox Series. Дія гри відбувається в альтернативному СРСР 1955 року.

Комп'ютерна гра небезпечна для українців. У ній є натяки на агресію рф, пропаганда СРСР та використання старих фотографій українських міст.

Нагадаємо, нещодавно з'ясувалось, що комп'ютерна гра Atomic Heart "зливає" дані користувачів держорганам рф та годує кремль.