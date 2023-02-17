В Instagram з'явилися "канали мовлення", як у Telegram

Компанія хоче розширити доступ найближчим часом

Соціальна мережа Instagram, яка належить Meta, презентувала власні "канали мовлення". Вони подібні до тих, що є у Telegram.

Про це повідомляється у блозі Instagram.

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Відомо, що автори контенту зможуть публікувати світлини, відео, аудіо, створювати опитування та інше.

У компанії розповіли, що канали — це публічний інструмент обміну повідомленнями "від одного до багатьох". Варто зазначити, що лише автори зможуть надсилати повідомлення. Аудиторія може реагувати та голосувати в опитуваннях.

Зараз Instagram тестує канали трансляції з американськими блогерами. Компанія хоче розширити доступ найближчим часом.

"Поки ми вперше впроваджуємо цю нову функцію в Instagram, ми також будемо тестувати канали трансляції в Messenger та Facebook протягом наступних місяців", — повідомили у компанії.

Нагадаємо, соціальна мережа Instagram перестала бути лише платформою для публікацій фото, вона стала чудовим майданчиком для ведення бізнесу. Незабаром в Instagram можна буде створювати, демонструвати та продавати NFT у своєму акаунті.