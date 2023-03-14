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Meta оголосила про нову хвилю скорочень: скільки людей втратять роботу

14 березня 2023 18:36
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Meta звільнить тисячі працівників
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Meta Platforms Inc., яка є власником соцмереж Facebook та Instagram, офіційно повідомила про новий раунд звільнень. Компанія скоротить 10 тисяч співробітників. 

Про це повідомляє Reuters

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Подробиці

Meta стала першим техногігантом, який оголосив про другий раунд масових звільнень. Всього чотири місяці тому компанія звільнила 11 тисяч працівників.  

"Ми очікуємо скоротити нашу команду приблизно на 10 тисяч людей і закрити близько 5 тисяч вакантних посад", зазначив гендиректор Марк Цукерберг у повідомленні до персоналу.

Причини скорочень

Масові звільнення є частиною реструктуризації Meta, яка передбачає оптимізацію організаційної структури компанії, скасування менш пріоритетних проєктів і зниження рівня найму. 

Цей крок підкреслює прагнення Цукерберга перетворити 2023 рік на "Рік ефективності" з обіцяним скороченням витрат на 5 млрд доларів  до 89-95 млрд доларів.

Новина про нову хвилю звільнень у Meta посприяла зростанню акцій компанії на 2% на премаркеті.

Нагадаємо, компанія Meta працює над розробкою нової соціальної мережі. Її основою планують зробити текстові повідомлення. Нова соціальна мережа може стати прямим конкурентом Twitter.

Також ми писали, що Meta оголосила про випуск нової великої мовної моделі LLaMA, яка буде доступна для дослідників. Це дозволяє Meta приєднатися до перегонів разом із Microsoft та Google у розвитку штучного інтелекту.

Додамо, соціальна мережа Instagram, яка належить Meta, презентувала власні "канали мовлення". Вони подібні до тих, що є у Telegram.

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