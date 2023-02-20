Компанія Meta запроваджує платну верифікацію від Facebook та Instagram

Ціна на верифікований акаунт відрізнятиметься в залежності від пристрою, яким користується людина

Соцмережі Facebook і Instagram, які належать компанії Meta, запроваджують платну верифікацію. Коштуватиме вона від 12 до 15 американських доларів на місяць.

Про це повідомив засновник Facebook Марк Цукерберг на своїй сторінці у Facebook.

Платні послуги від Meta

За словами Цукерберга, уже на цьому тижні в обох соцмережах, які належать Meta, буде запущено процес платної верифікації Meta Verified.

Крім відповідної синьої галочки, користувачі з такою підпискою отримають додатковий захист від власників облікових записів і прямий доступ до служби підтримки.

Хто і за скільки отримає нові сині галочки

Коштуватиме платний акаунт по-різному. Для тих, хто використовує соцмережі на вебсайті, це коштуватиме від 11,99 доларів США на місяць. Для користувачів, які заходять на Facebook та Instagram з мобільних пристроїв — від 14,99 доларів.

Першими такі нововведення побачать користувачі із Австралії та Нової Зеландії.

Нагадаємо, раніше новий власник Twitter Ілон Маск оголосив про подібну послугу. Зокрема, він заявив, що тепер за синю галочку в акаунті доведеться платити 20 доларів на місяць.

У відповідь на впровадження письменник Стівен Кінг заявив, що йому простіше піти, аніж платити, і це справа принципу. Його підтримали багато інших зірок. Ілон Маск запропонував Кінгу знижку у 12 доларів, але свого рішення Кінг не змінив.

Згодом Маск відмовився від цієї ідеї, бо виявилося, що таким чином можна буде легко створити "верифіковані" сторінки політиків та інших відомих людей.

Фото: Pixabay