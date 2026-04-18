Звертатись не до ТЦК: Кабмін змінив правила оформлення відстрочок

Оформлення відстрочки в ЦНАП.

Кабмін України постановою №467 запровадив зміни до правил мобілізації. Відтепер заяви на відстрочку приймають не ТЦК, а ЦНАПи.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на постанову Кабміну від 8 квітня.

Куди звертатись за відстрочкою і що змінилося у роботі ТЦК

Відтепер військовозобов’язані, які мають право на відстрочку (за винятком заброньованих та співробітників СБУ спецслужб), подають заяви через центри надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Заява подається на ім’я голови комісії територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) за місцем обліку. У заяві необхідно вказати паспортні дані, ідентифікаційний код та підстави для отримання відстрочки.

Водночас уряд уточнив повноваження територіальних центрів комплектування щодо оформлення відстрочок. Зокрема, питання надання відстрочок для окремих категорій більше не розглядаються комісіями ТЦК. Йдеться про:

Читайте також:

осіб, заброньованих органами влади;

окремих посадових осіб і керівників державних інституцій;

співробітників СБУ та розвідувальних органів.

термін дії частини відстрочок від мобілізації продовжується автоматично. Зокрема, це стосується відстрочки для догляду за близьким родичем.

що робити, якщо у "Резерв+" не з'явилося сповіщення про продовження відстрочки.