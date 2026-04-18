Главная ТЦК Обращаться не в ТЦК: Кабмин изменил правила оформления отсрочек

Дата публикации 18 апреля 2026 06:30
Оформление отсрочки в ЦПАУ. Фото: cnaprv.gov.ua

Кабмин Украины постановлением №467 ввел изменения в правила мобилизации. Отныне заявления на отсрочку принимают не ТЦК, а ЦПАУ.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на постановление Кабмина от 8 апреля.

Куда обращаться за отсрочкой и что изменилось в работе ТЦК

Отныне военнообязанные, имеющие право на отсрочку (за исключением забронированных и сотрудников СБУ спецслужб), подают заявления через центры предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Заявление подается на имя председателя комиссии территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) по месту учета. В заявлении необходимо указать паспортные данные, идентификационный код и основания для получения отсрочки.

В то же время правительство уточнило полномочия территориальных центров комплектования по оформлению отсрочек. В частности, вопрос предоставления отсрочек для отдельных категорий больше не рассматриваются комиссиями ТЦК. Речь идет о:

  • лицах, забронированных органами власти;
  • отдельных должностных лицах и руководителях государственных институтов;
  • сотрудниках СБУ и разведывательных органов.

Как сообщало Новини.LIVE, срок действия части отсрочек от мобилизации продлевается автоматически. В частности, это касается отсрочки для ухода за близким родственником.

Также мы писали, что делать, если в "Резерв+" не появилось уведомление о продлении отсрочки.

Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

