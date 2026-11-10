Українські військовослужбовці похилого віку. Ілюстративне фото

Петиція щодо зміни вікових обмежень для військовозобов’язаних отримала офіційну відповідь уряду, проте очікуваного рішення про зниження вікового цензу до 55 років поки що немає. Звернення, присвячене зменшенню граничного віку перебування на військовій службі та в запасі, зібрало 25 260 підписів. У Кабміні зазначили, що це питання потребує комплексного розгляду з урахуванням ситуації з безпекою та потреб Сил оборони.

Водночас уряд повідомив про підготовку Міноборони змін, пов’язаних із термінами служби та підставами для звільнення, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на адвоката Олексія Мендруха.

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Чого вимагали автори петиції

Електронне звернення було зареєстровано 27 липня 2026 року. Його автори запропонували знизити граничний вік перебування на військовій службі та в запасі з 60 до 55 років, а також передбачити можливість звільнення військовослужбовців, які досягли цього віку. Після збору необхідної кількості голосів петицію передали на розгляд Кабміну. У відповіді уряду зазначено, що пропозиції вивчили з урахуванням чинного законодавства та потреб оборони країни.

У Кабміні нагадали, що під час особливого періоду граничний вік перебування на військовій службі для більшості військовослужбовців становить 60 років, а для вищого офіцерського складу — 65 років. Вікові обмеження для перебування в запасі також визначаються законом. В уряді наголосили, що можлива зміна цих норм вимагає оцінки оборонних потреб та поточної ситуації з безпекою. Офіційна відповідь на петицію не означає згоди влади знизити вікову межу.

Які зміни готує Міноборони

У документі окремо згадується робота Міністерства оборони над вдосконаленням законодавства про проходження військової служби під час воєнного стану. Йдеться про уточнення термінів служби та підстав для звільнення військовослужбовців. При цьому конкретні параметри майбутніх змін у відповіді не розкриваються. Уряд лише повідомив, що питання, порушені авторами петиції, додатково розглянуть під час подальшого опрацювання цих ініціатив.

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Наразі законопроект про зниження граничного віку до 55 років у відповіді Кабміну не згадується. Чинні вікові обмеження зберігаються, а сама петиція не змінює порядок мобілізації чи звільнення зі служби. Чоловіки віком від 55 до 60 років, як і раніше, перебувають у межах встановленого законом мобілізаційного віку, якщо у них немає передбачених законодавством підстав для відстрочки або звільнення.

"Єдине, що ми бачимо, — дійсно будуть якісь дві зміни щодо військової служби, але, найімовірніше, вони не стосуються граничного віку перебування в запасі. Під час опрацювання згаданих змін питання, порушені в петиції, розглянуть додатково. Тому можна очікувати, що, можливо, їх якимось чином врахують у подальшому", — пояснив юрист.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що представники ТЦК мобілізували лікаря, який вийшов на обід із медичного закладу. Він збирався стати військовим медиком.

Раніше Новини.LIVE розповіли про випадок мобілізації ветерана, який мав право на відстрочку. У цю справу довелося втрутитися представникам Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини.