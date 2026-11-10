Украинские военнослужащие в возрасте. Фото иллюстративное

Петиция об изменении возрастных ограничений для военнообязанных получила официальный ответ правительства, однако ожидаемого решения о снижении планки до 55 лет пока нет. Обращение, посвященное уменьшению предельного возраста пребывания на военной службе и в запасе, собрало 25 260 подписей. В Кабмине отметили, что этот вопрос требует комплексного рассмотрения с учетом ситуации с безопасностью и потребностей Сил обороны.

Одновременно правительство сообщило о подготовке Минобороны изменений, связанных со сроками службы и основаниями для увольнения, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Алексея Мендруха.

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Что требовали авторы петиции

Электронное обращение было зарегистрировано 27 июля 2026 года. Его авторы предложили снизить предельный возраст пребывания на военной службе и в запасе с 60 до 55 лет, а также предусмотреть возможность увольнения военнослужащих, достигших этого возраста. После сбора необходимого количества голосов петицию передали на рассмотрение Кабмина. В ответе правительства указано, что предложения изучили с учетом действующего законодательства и потребностей обороны страны.

В Кабмине напомнили, что во время особого периода предельный возраст пребывания на военной службе для большинства военнослужащих составляет 60 лет, а для высшего офицерского состава — 65 лет. Возрастные ограничения для пребывания в запасе также определяются законом. В правительстве подчеркнули, что возможное изменение этих норм требует оценки оборонных потребностей и текущей ситуации с безопасностью. Официальный ответ на петицию не означает согласия властей снизить возрастную границу.

Какие изменения готовит Минобороны

В документе отдельно упоминается работа Министерства обороны над совершенствованием законодательства о прохождении военной службы во время военного положения. Речь идет об уточнении сроков службы и оснований для увольнения военнослужащих. При этом конкретные параметры будущих изменений в ответе не раскрываются. Правительство лишь сообщило, что вопросы, поднятые авторами петиции, дополнительно рассмотрят во время дальнейшей проработки этих инициатив.

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На данный момент законопроект о снижении предельного возраста до 55 лет в ответе Кабмина не упоминается. Действующие возрастные ограничения сохраняются, а сама петиция не меняет порядок мобилизации или увольнения со службы. Мужчины в возрасте от 55 до 60 лет по-прежнему находятся в пределах установленного законом мобилизационного возраста, если у них нет предусмотренных законодательством оснований для отсрочки или освобождения.

"Единственное, что мы видим, — действительно будут какие-то два изменения по военной службе, но, скорее всего, они не касаются предельного возраста пребывания в запасе. Во время проработки упомянутых изменений вопросы, поднятые в петиции, рассмотрят дополнительно. Поэтому можем ожидать, что, возможно, их каким-то образом учтут в дальнейшем", — объяснил юрист.

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