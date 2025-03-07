Як змінювати ВОД — коли потрібно йти до ТЦК

Військово-обліковий документ громадянина України. Фото: "Україна.інфо"

Законодавство не визначає термінів для зміни військово-облікових документів. Постанова Кабміну наголошує, що для зміни ВОД потрібно дочекатися виклику з територіального центру комплектування.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Термінів зміни ВОД не існує

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи ситуацію із необхідністю заміни військово-облікового документа — зокрема, приписного посвідчення на тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, — наголосив, що конкретних часових рамок процес заміни не містить.

"Такий термін законодавством не визначений. Єдина норма, яка існує — це уточнення протягом семи днів персональних даних у разі їх зміни шляхом особистого прибуття до ТЦК або через "Резерв+", — підкреслив Айвазян.

Треба йти до ТЦК самому чи чекати виклику

Щодо того, чи має громадянин сам відвідувати ТЦК для зміни військово-облікового документа, то юрист нагадав постанову Кабінету міністрів України №1487 "Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів".

У цій постанові йдеться про те, що для оформлення військово-облікових документів громадянин має прибути до територіального центру комплектування за викликом з ТЦК.

Айвазян також додав, що громадянина, який прибуде до ТЦК для заміни приписного посвідчення на тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, скоріш за все, відправлять на військово-лікарську комісію.

Нагадаємо, ми раніше писали про штрафи за протермінований військово-обліковий документ.

Додамо, ми повідомляли про те, чи є дійсним військовий квиток радянського зразка.