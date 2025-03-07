Как изменять ВУД — когда нужно идти в ТЦК

Военно-учетный документ гражданина Украины. Фото: "Україна.інфо"

Законодательство не определяет сроков для изменения военно-учетных документов. Постановление Кабмина отмечает, что для изменения ВУД нужно дождаться вызова из территориального центра комплектования.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Сроков изменения ВУД не существует

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя ситуацию с необходимостью замены военно-учетного документа — в частности, приписного удостоверения на временное удостоверение военнообязанного, — отметил, что конкретных временных рамок процесс замены не содержит.

"Такой срок законодательством не определен. Единственная норма, которая существует — это уточнение в течение семи дней персональных данных в случае их изменения путем личного прибытия в ТЦК или через "Резерв+", — подчеркнул Айвазян.

Надо идти в ТЦК самому или ждать вызова

Относительно того, должен ли гражданин сам посещать ТЦК для изменения военно-учетного документа, то юрист напомнил постановление Кабинета министров Украины №1487 "Об утверждении Порядка организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов".

В этом постановлении говорится о том, что для оформления военно-учетных документов гражданин должен прибыть в территориальный центр комплектования по вызову из ТЦК.

Айвазян также добавил, что гражданина, который прибудет в ТЦК для замены приписного удостоверения на временное удостоверение военнообязанного, скорее всего, отправят на военно-врачебную комиссию.

Напомним, мы ранее писали о штрафах за просроченный военно-учетный документ.

Добавим, мы сообщали о том, является ли действительным военный билет советского образца.