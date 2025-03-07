Как изменять ВУД — когда нужно идти в ТЦК

Изменение военного документа — надо ли идти в ТЦК самому
Законодательство не определяет сроков для изменения военно-учетных документов. Постановление Кабмина отмечает, что для изменения ВУД нужно дождаться вызова из территориального центра комплектования.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Сроков изменения ВУД не существует
Адвокат Юрий Айвазян, комментируя ситуацию с необходимостью замены военно-учетного документа — в частности, приписного удостоверения на временное удостоверение военнообязанного, — отметил, что конкретных временных рамок процесс замены не содержит.
"Такой срок законодательством не определен. Единственная норма, которая существует — это уточнение в течение семи дней персональных данных в случае их изменения путем личного прибытия в ТЦК или через "Резерв+", — подчеркнул Айвазян.
Надо идти в ТЦК самому или ждать вызова
Относительно того, должен ли гражданин сам посещать ТЦК для изменения военно-учетного документа, то юрист напомнил постановление Кабинета министров Украины №1487 "Об утверждении Порядка организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов".
В этом постановлении говорится о том, что для оформления военно-учетных документов гражданин должен прибыть в территориальный центр комплектования по вызову из ТЦК.
Айвазян также добавил, что гражданина, который прибудет в ТЦК для замены приписного удостоверения на временное удостоверение военнообязанного, скорее всего, отправят на военно-врачебную комиссию.
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