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Зміна персональних даних — як швидко треба повідомити ТЦК

28 січня 2025 19:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Повідомлення в ТЦК - інформування ТЦК про зміну персональних даних
Громадянин в ТЦК. Фото: "Суспільне"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Військовозобов’язані громадяни мають повідомляти територіальні центри комплектування про усі зміни персональних даних. На це закон відводить громадянам до семи календарних днів.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Оновлення військово-облікових даних

Процес масового оновлення військово-облікових даних, який пройшов 2024 року, стосувався усіх військовозобов’язаних громадян.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив громадянину, який поцікавився цією темою, що оновити військово-облікові дані потрібно було незалежно від різних нюансів — скажімо, працевлаштування чи проживання не за адресою держреєстрації.

Тиждень на повідомлення ТЦК

Крім оновлення військово-облікових даних, громадяни, які перебувають на військовому обліку, повинні інформувати територіальний центр комплектування про усі зміни персональних.

"Військовозобов'язані повинні повідомляти ТЦК про зміну персональних даних упродовж тижня", — підкреслив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи може поліція здійснювати оповіщення громадян без ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, які саме дані громадяни мають надавати ТЦК.

держреєстрація персональні дані військовий облік ТЦК та СП військовозобов'язані

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