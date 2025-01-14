Чи має право поліція оповіщати громадян без ТЦК — відповідь

Працівники поліції. Фото: Нацполіція

В Україні під час загальної мобілізації заходи оповіщення військовозобов'язаних мають право здійснювати працівники поліції. Але вони не можуть мобілізувати громадян без представників ТЦК та СП.

Про це повідомила заступниця начальника РТЦК та СП у Києві Лариса Козак у пресцентрі Інтерфакс-Україна.

Читайте також:

Мобілізація в Україні

"Поліцейські мають право бути без співробітників ТЦК та СП. Мобілізовувати — ні, але проводити заходи оповіщення можуть", — сказала вона.

Водночас за словами Козак, військкоми без поліції можуть мобілізовувати чоловіків, але таким чином важко перевірити, чи перебуває правопорушник у розшуку.

Також ТЦК не мають право самостійно здійснити адміністративне затримання та доставлення.

"І відповідно не має ніяких правових меж здійснювати заходи адміністративного впливу у разі вчинення непокори до військовослужбовця", — додала Козак.

Нагадаємо, у разі непокори працівникам ТЦК та СП військовозобов'язаного мають право затримати.

Також стало відомо, які штрафи будуть за ігнорування ВЛК у лютому 2025 року.