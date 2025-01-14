Имеет ли право полиция оповещать граждан без ТЦК - ответ

Работники полиции. Фото: Нацполиция

В Украине во время всеобщей мобилизации мероприятия оповещения военнообязанных имеют право осуществлять работники полиции. Но они не могут мобилизовать граждан без представителей ТЦК и СП.

Об этом сообщила заместитель начальника РТЦК и СП в Киеве Лариса Козак в пресс-центре Интерфакс-Украина.

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"Полицейские имеют право быть без сотрудников ТЦК и СП. Мобилизовать — нет, но проводить мероприятия оповещения могут", — сказала она.

В то же время по словам Козак, военкомы без полиции могут мобилизовать мужчин, но таким образом трудно проверить, находится ли правонарушитель в розыске.

Также ТЦК не имеют право самостоятельно осуществить административное задержание и доставку.

"И соответственно не имеет никаких правовых границ осуществлять меры административного воздействия в случае совершения неповиновения к военнослужащему", — добавила Козак.

Напомним, в случае неповиновения работникам ТЦК и СП военнообязанного имеют право задержать.

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