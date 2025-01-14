За якої умови чоловіка може затримати ТЦК

Працівники ТЦК вручають повістку чоловіку. Ілюстративне фото: скриншот з відео

В Україні триває загальна мобілізація, під час якої всі військовозобов'язані мають носити з собою військово-обліковий документ та пред'являти його на вимогу працівникам ТЦК та СП, а також поліції. А у разі непокори такого громадянина можуть затримати на термін до трьох діб.

Про це повідомила заступниця начальника РТЦК та СП у Києві Лариса Козак у пресцентрі Інтерфакс-Україна.

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Затримання працівниками ТЦК

За словами Козак, затримання громадян у разі непокори законодавчо врегульовано. Якщо ми хочемо прокоментувати дії співробітників ТЦК — то тут треба дивитися повні відео.

Вона розповіла, що на її практиці відбувається наступне: громадянам, які перебувають у розшуку і про це є повідомлення, пропонують добровільно прослідувати до ТЦК та СП для оновлення даних.

"В разі, якщо громадянин чинить непокору, це дозволяє поліції здійснити затримання громадянина, що має певний термін до трьох годин", — зазначила представниця ТЦК.

За словами Козак, якщо громадянин чинить непокору та застосовує фізичний вплив — термін затримання може тривати до трьох діб.

Раніше адвокат відповів, чи повинен педагог, який має відстрочку від мобілізації, проходити ВЛК на вимогу ТЦК.

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