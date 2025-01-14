При каком условии мужчину может задержать ТЦК

Работники ТЦК вручают повестку мужчине. Иллюстративное фото: скриншот из видео

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, во время которой все военнообязанные должны носить с собой военно-учетный документ и пред'являть его по требованию работникам ТЦК и СП, а также полиции. А в случае неповиновения такого гражданина могут задержать на срок до трех суток.

Об этом сообщила заместитель начальника РТЦК и СП в Киеве Лариса Козак в пресс-центре Интерфакс-Украина.

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Задержание работниками ТЦК

По словам Козак, задержание граждан в случае неповиновения законодательно урегулировано. Если мы хотим прокомментировать действия сотрудников ТЦК — то здесь надо смотреть полные видео.

Она рассказала, что на ее практике происходит следующее: гражданам, которые находятся в розыске и об этом есть сообщение, предлагают добровольно проследовать в ТЦК и СП для обновления данных.

"В случае, если гражданин оказывает неповиновение, это позволяет полиции осуществить задержание гражданина, что имеет определенный срок до трех часов", — отметила представитель ТЦК.

По словам Козак, если гражданин оказывает неповиновение и применяет физическое воздействие — срок задержания может длиться до трех суток.

Ранее адвокат ответил, должен ли педагог, который имеет отсрочку от мобилизации, проходить ВВК по требованию ТЦК.

А в Черкасском ТЦК сообщили, какими будут штрафы за игнорирование ВВК в феврале 2025 года.