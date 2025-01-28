Уведомление в ТЦК - информирование ТЦК об изменении персональных данных

Гражданин в ТЦК. Фото: "Суспільне"

Военнообязанные граждане должны сообщать территориальные центры комплектования обо всех изменениях персональных данных. На это закон отводит гражданам до семи календарных дней.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Обновление военно-учетных данных

Процесс массового обновления военно-учетных данных, который прошел в 2024 году, касался всех военнообязанных граждан.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил гражданину, который поинтересовался этой темой, что обновить военно-учетные данные нужно было независимо от различных нюансов - скажем, трудоустройства или проживания не по адресу госрегистрации.

Неделя на уведомление ТЦК

Кроме обновления военно-учетных данных, граждане, состоящие на воинском учете, должны информировать территориальный центр комплектования обо всех изменениях персональных данных.

"Военнообязанные должны сообщать ТЦК об изменении персональных данных в течение недели", — подчеркнул Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, может ли полиция осуществлять оповещение граждан без ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, какие именно данные граждане должны предоставлять ТЦК.