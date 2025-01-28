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Изменение персональных данных — как быстро надо уведомить ТЦК

28 января 2025 19:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Уведомление в ТЦК - информирование ТЦК об изменении персональных данных
Гражданин в ТЦК. Фото: "Суспільне"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Военнообязанные граждане должны сообщать территориальные центры комплектования обо всех изменениях персональных данных. На это закон отводит гражданам до семи календарных дней.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Обновление военно-учетных данных

Процесс массового обновления военно-учетных данных, который прошел в 2024 году, касался всех военнообязанных граждан.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил гражданину, который поинтересовался этой темой, что обновить военно-учетные данные нужно было независимо от различных нюансов - скажем, трудоустройства или проживания не по адресу госрегистрации.

Неделя на уведомление ТЦК

Кроме обновления военно-учетных данных, граждане, состоящие на воинском учете, должны информировать территориальный центр комплектования обо всех изменениях персональных данных.

"Военнообязанные должны сообщать ТЦК об изменении персональных данных в течение недели", — подчеркнул Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, может ли полиция осуществлять оповещение граждан без ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, какие именно данные граждане должны предоставлять ТЦК.

госрегистрация личные данные военный учет ТЦК и СП военнообязанные

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