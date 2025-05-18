Гончаренко пояснив, чому в ТЦК має бути інакша форма

Народний депутат Олексій Гончаренко. Фото: Європейська Солідарність

Народний депутат Олексій Гончаренко подав до Кабінету Міністрів України звернення щодо зміни форми для ТЦК та СП. Він вважає, що військкоми повинні мати інакший одяг.

Про це Гончаренко розповів в ефірі КИЇВ24.

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Окрема форма для ТЦК

"Працівники ТЦК як військовослужбовці носять звичайну форму ЗСУ, піксель, і це призводить до того, що до мене звертаються багато військових, які приїжджають у відпустку чи у справах в місто, — їх бояться люди", — сказав Гончаренко.

За словами нардепа, військовим це образливо, бо вони захищають нашу державу і не розуміють, чому мають це відчувати, тому просять інакшу форму для ТЦК.

Він вважає, що люди мають розуміти, де працівники ТЦК, а де військові ЗСУ, які воюють. Гончаренко зауважив, що в ЗСУ є Повітряні сили, які мають окрему форму, та ВМС, які також зі своєю формою.

"Є дуже багато типів одностроїв в ЗСУ, тому нічого образливого, коли будуть люди, які виконують функцію мобілізації — мати свій однострій. Але взагалі це треба вирішувати кардинально, аби взагалі мобілізацією не займалися військові в принципі", — зазначив він.

На думку депутата, досвід в таких бригадах, як Третя штурмова, "Азов", "Хартія" тощо свідчить, що за умов правильної комунікації та мотивації для людей для мобілізації може вистачити рекрутингових центрів.

"Треба поміняти ставлення до військових — іпотека, виплати. Чому вони єдині, хто під час повномасштабного вторгнення отримали зменшення зарплати в гривні? Це єдина категорія", — додав Гончаренко.

Раніше Гончаренко висловився, що вважає необхідним розпуск ТЦК та СП.

А військовий юрист Тарас Боровський в ефірі День.LIVE розповів, що ТЦК бояться брати хабарі, оскільки масово потрапляють під антикорупційний контроль.