Гончаренко заявив, що ТЦК треба розпустити і замінити їх рекрутинговими центрами

Працівники ТЦК оформлюють документи. Фото: Sobitie

Народний депутат України Олексій Гончаренко заявив, що ТЦК необхідно розпустити. На його думку, територіальні центри комплектування потрібно замінити на цивільні рекрутингові центри.

Про це Гончаренко сказав в ефірі Вечір.LIVE у четвер, 15 травня.

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Народний обранець зазначив, що відповідна практика вже успішно працює. Він навів приклад "Азову", "Хартії" та Третьої штурмової. Ба більше, політик нагадав, що колись вже працювала спеціальна комісія, яка прийшла до такого ж виснову — ТЦК треба розпустити. Однак тоді це ніхто не взяв до уваги.

Також Гончаренко розповів історію, з якою зіштовхнувся особисто. Зокрема, замість того, щоб воювати, артилерист із дуже гарним досвідом командування великою бригадою — наразі очолює обласний ТЦК.

"Він може далі нищити ворога, артилерію, а замість цього в цій совковій системі ТЦК і мобілізації, він їде в область і починає займатися цивільними справами, його спокушають хабарництвом. Дай Боже, щоб він втримався. А не втримається — замість Героя України й бойового офіцера ми отримаємо хабарника", — сказав нардеп.

Нагадаємо, в ефірі День.LIVE військовий юрист Тарас Боровський заявив, ТЦК бояться брати хабарі, бо масово потрапляють під антикорупційний контроль.

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