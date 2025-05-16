Гончаренко заявил, что ТЦК надо распустить и заменить их рекрутинговыми центрами

Работники ТЦК оформляют документы. Фото: Sobitie

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что ТЦК необходимо распустить. По его мнению, территориальные центры комплектования нужно заменить на гражданские рекрутинговые центры.

Об этом Гончаренко сказал в эфире Вечір.LIVE в четверг, 15 мая.

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Народный избранник отметил, что соответствующая практика уже успешно работает. Он привел пример "Азова", "Хартии" и Третьей штурмовой. Более того, политик напомнил, что когда-то уже работала специальная комиссия, которая пришла к такому же выводу — ТЦК надо распустить. Однако тогда это никто не принял во внимание.

Также Гончаренко рассказал историю, с которой столкнулся лично. В частности, вместо того, чтобы воевать, артиллерист с очень хорошим опытом командования большой бригадой — сейчас возглавляет областной ТЦК.

"Он может дальше уничтожать врага, артиллерию, а вместо этого в этой совковой системе ТЦК и мобилизации, он едет в область и начинает заниматься гражданскими делами, его соблазняют взяточничеством. Дай Бог, чтобы он удержался. А не удержится — вместо Героя Украины и боевого офицера мы получим взяточника", — сказал нардеп.

Напомним, в эфире День.LIVE военный юрист Тарас Боровский заявил, ТЦК боятся брать взятки, потому что массово попадают под антикоррупционный контроль.

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