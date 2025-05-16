Гончаренко заявил, что ТЦК надо распустить и заменить их рекрутинговыми центрами

Нардеп считает, что ТЦК надо распустить
Народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что ТЦК необходимо распустить. По его мнению, территориальные центры комплектования нужно заменить на гражданские рекрутинговые центры.
Об этом Гончаренко сказал в эфире Вечір.LIVE в четверг, 15 мая.
Роспуск ТЦК и их замена
Народный избранник отметил, что соответствующая практика уже успешно работает. Он привел пример "Азова", "Хартии" и Третьей штурмовой. Более того, политик напомнил, что когда-то уже работала специальная комиссия, которая пришла к такому же выводу — ТЦК надо распустить. Однако тогда это никто не принял во внимание.
Также Гончаренко рассказал историю, с которой столкнулся лично. В частности, вместо того, чтобы воевать, артиллерист с очень хорошим опытом командования большой бригадой — сейчас возглавляет областной ТЦК.
"Он может дальше уничтожать врага, артиллерию, а вместо этого в этой совковой системе ТЦК и мобилизации, он едет в область и начинает заниматься гражданскими делами, его соблазняют взяточничеством. Дай Бог, чтобы он удержался. А не удержится — вместо Героя Украины и боевого офицера мы получим взяточника", — сказал нардеп.
Напомним, в эфире День.LIVE военный юрист Тарас Боровский заявил, ТЦК боятся брать взятки, потому что массово попадают под антикоррупционный контроль.
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