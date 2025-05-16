Эксперт заявил, что ТЦК боятся брать взятки, но проблема все еще не исчезла

Работа группы оповещения ТЦК. Фото: "Четвертая власть"

Работники ТЦК массово попадают под антикоррупционный контроль. В то же время тема взяточничества в ТЦК до сих пор актуальна для правоохранителей.

Об этом в эфире День.LIVE заявил военный юрист Тарас Боровский.

Реклама

Читайте также:

ТЦК боятся брать взятки, но проблема не исчезла

"Вне сомнения есть много работников ТЦК, которых ловят на взятках. Да, это могут быть руководители ТЦК, это могут быть и рядовые работники, и те, кто ходит по улицам. И так же каждый из таких работников имеет какого-то кума, свата, брата, который выполняет функции какого-то решалы", — сказал юрист.

Боровский отметил, что несмотря на опасения ответственности, случаи взяточничества в ТЦК до сих пор являются актуальной проблемой для правоохранителей.

"Они достаточно испуганы в последнее время, и скажем взятки насколько мне известно берут не столь активно. Однако вместе с тем, в связи с тем, что есть высокий риск попасть за решетку, есть высокий риск привлечения к уголовной ответственности", — сказал военный эксперт.

Он пояснил, что хоть угроза уголовного производства сдерживает часть должностных лиц, однако полностью остановить коррупционные схемы пока не удалось.

Напомним, житель Одессы выдавал себя за адвоката и требовал взятку за содействие уклонению от ответственности. За это ему грозит лишение свободы.

Также мы писали, что в Полтавской области судили члена ВВК, который требовал взятку за справку об ограниченной годности.