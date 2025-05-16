Эксперт заявил, что ТЦК боятся брать взятки, но проблема все еще не исчезла

ТЦК боятся брать взятки, но проблема до сих пор существует
Работники ТЦК массово попадают под антикоррупционный контроль. В то же время тема взяточничества в ТЦК до сих пор актуальна для правоохранителей.
Об этом в эфире День.LIVE заявил военный юрист Тарас Боровский.
ТЦК боятся брать взятки, но проблема не исчезла
"Вне сомнения есть много работников ТЦК, которых ловят на взятках. Да, это могут быть руководители ТЦК, это могут быть и рядовые работники, и те, кто ходит по улицам. И так же каждый из таких работников имеет какого-то кума, свата, брата, который выполняет функции какого-то решалы", — сказал юрист.
Боровский отметил, что несмотря на опасения ответственности, случаи взяточничества в ТЦК до сих пор являются актуальной проблемой для правоохранителей.
"Они достаточно испуганы в последнее время, и скажем взятки насколько мне известно берут не столь активно. Однако вместе с тем, в связи с тем, что есть высокий риск попасть за решетку, есть высокий риск привлечения к уголовной ответственности", — сказал военный эксперт.
Он пояснил, что хоть угроза уголовного производства сдерживает часть должностных лиц, однако полностью остановить коррупционные схемы пока не удалось.
Напомним, житель Одессы выдавал себя за адвоката и требовал взятку за содействие уклонению от ответственности. За это ему грозит лишение свободы.
Также мы писали, что в Полтавской области судили члена ВВК, который требовал взятку за справку об ограниченной годности.
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