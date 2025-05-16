Експерт заявив, що ТЦК бояться брати хабарі, але проблема все ще не зникла

Робота групи оповіщення ТЦК. Фото: "Четверта влада"

Працівники ТЦК масово потрапляють під антикорупційний контроль. Водночас тема хабарництва в ТЦК досі актуальна для правоохоронців.

Про це в ефірі День.LIVE заявив військовий юрист Тарас Борівський.

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"Поза сумнівом є багато працівників ТЦК, яких ловлять на хабарях. Так, це можуть бути керівники ТЦК, це можуть бути і рядові працівники, і ті, хто ходить по вулицям. І так само кожен з таких працівників має якогось кума, свата, брата, який виконує функції якогось рішали", — сказав юрист.

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Боровський зауважив, що попри побоювання відповідальності, випадки хабарництва в ТЦК досі є актуальною проблемою для правоохоронців.

"Вони достатньо перелякані останнім часом, і скажімо хабарі наскільки мені відомо беруть не настільки активно. Однак разом з тим, у зв'язку з тим, що є високий ризик потрапити за ґрати, є високий ризик притягнення до кримінальної відповідальності", — сказав військовий експерт.

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Він пояснив, що хоч загроза кримінального провадження стримує частину посадовців, однак повністю зупинити корупційні схеми поки не вдалося.

Нагадаємо, мешканець Одеси видавав себе за адвоката та вимагав хабар за сприяння ухиленню від відповідальності. За це йому загрожує позбавлення волі.

Також ми писали, що у Полтавській області судили члена ВЛК, який вимагав хабар за довідку про обмежену придатність.