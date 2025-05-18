Гончаренко объяснил, почему у ТЦК должна быть другая форма

Народный депутат Алексей Гончаренко. Фото: Европейская Солидарность

Народный депутат Алексей Гончаренко подал в Кабинет Министров Украины обращение об изменении формы для ТЦК и СП. Он считает, что военкомы должны иметь другую одежду.

Об этом Гончаренко рассказал в эфире КИЇВ24.

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Отдельная форма для ТЦК

"Работники ТЦК как военнослужащие носят обычную форму ВСУ, пиксель, и это приводит к тому, что ко мне обращаются многие военные, которые приезжают в отпуск или по делам в город, — их боятся люди", — сказал Гончаренко.

По словам нардепа, военным это оскорбительно, потому что они защищают наше государство и не понимают, почему должны это чувствовать, поэтому просят иную форму для ТЦК.

Он считает, что люди должны понимать, где работники ТЦК, а где военные ВСУ, которые воюют. Гончаренко отметил, что в ВСУ есть Воздушные силы, которые имеют отдельную форму и ВМС, которые также со своей формой.

"Есть очень много типов униформы в ВСУ, поэтому ничего обидного, когда будут люди, которые выполняют функцию мобилизации — иметь свою униформу. Но вообще это надо решать кардинально, чтобы вообще мобилизацией не занимались военные в принципе", — отметил он.

По мнению депутата, опыт в таких бригадах как Третья штурмовая, "Азов", "Хартия" и т.д. свидетельствует, что в условиях правильной коммуникации и мотивации для людей для мобилизации может хватить рекрутинговых центров.

"Надо поменять отношение к военным — ипотека, выплаты. Почему они единственные, кто во время полномасштабного вторжения получили уменьшение зарплаты в гривне? Это единственная категория", — добавил Гончаренко.

Ранее Гончаренко высказался, что считает необходимым роспуск ТЦК и СП.

А военный юрист Тарас Боровский в эфире День.LIVE рассказал, что ТЦК боятся брать взятки, поскольку массово попадают под антикоррупционный контроль.