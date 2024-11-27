Чи має ТЦК право носити зброю — хто і коли може її використовувати

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Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК), які виконують функції військових комісаріатів, є ключовими установами в організації мобілізаційних заходів. Одним із часто поставлених питань є: чи мають співробітники ТЦК право носити або використовувати зброю.

Про це інформує Хмельницький ТЦК та СП.

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Хто працює в ТЦК

У ТЦК працюють як цивільні працівники, так і військовослужбовці. Саме статус співробітника визначає його право на використання зброї:

військовослужбовці ТЦК мають право носити табельну зброю відповідно до норм законодавства;

цивільні працівники ТЦК не мають права носити зброю, оскільки не належать до силових структур.

Правові підстави для використання зброї військовослужбовцями ТЦК

Військовослужбовці ТЦК виконують функції, пов’язані з мобілізацією, охороною громадського порядку, а також захистом територіальних центрів. Законодавство України визначає випадки, коли військовослужбовець може застосовувати зброю, зокрема:

для самооборони чи захисту інших осіб;

у разі спроби нападу на об’єкти, які перебувають під охороною;

для припинення правопорушення, яке загрожує життю або здоров’ю.

Ці правила регламентуються статтями Закону України "Про Збройні сили України" та статутами внутрішньої служби.

Чи можуть цивільні працівники ТЦК використовувати зброю

Цивільні працівники ТЦК не наділені повноваженнями військовослужбовців. Вони виконують адміністративні та організаційні завдання. Законодавство не передбачає для них права на носіння або використання зброї, навіть у службових цілях.

Нагадаємо, працівники ТЦК мають право приходити до будинків військовозобов'язаних, проте є певні обмеження.

Також ми пояснювали, яку інформацію працівники ТЦК та СП не мають права запитувати, а також які дії не можуть чинити з військовозобов'язаними.