Имеет ли ТЦК право носить оружие — кто и когда может его использовать

Оружие в ТЦК — кто имеет право и на каких условиях
Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК), выполняющие функции военных комиссариатов, являются ключевыми учреждениями в организации мобилизационных мероприятий. Одним из часто задаваемых вопросов является: имеют ли сотрудники ТЦК право носить или использовать оружие.
Об этом сообщает Хмельницкий ТЦК и СП.
Кто работает в ТЦК
В ТЦК работают как гражданские, так и военнослужащие. Именно статус сотрудника определяет его право на использование оружия:
- военнослужащие ТЦК имеют право носить табельное оружие в соответствии с нормами законодательства;
- гражданские работники ТЦК не имеют права носить оружие, поскольку не относятся к силовым структурам.
Правовые основания для использования оружия военнослужащими ТЦК
Военнослужащие ТЦК выполняют функции, связанные с мобилизацией, охраной общественного порядка, защитой территориальных центров. Законодательство Украины определяет случаи, когда военнослужащий может применять оружие, в частности:
- для самообороны или защиты других лиц;
- в случае попытки нападения на охраняемые объекты;
- для пресечения правонарушения, угрожающего жизни или здоровью.
Эти правила регламентируются статьями Закона "О Вооруженных Силах Украины" и уставами внутренней службы.
Могут ли гражданские работники ТЦК использовать оружие
Гражданские работники ТЦК не наделены полномочиями военнослужащих. Они выполняют административные и организационные задачи. Законодательство не предусматривает для них права на ношение или использование оружия даже в служебных целях.
Напомним, работники ТЦК имеют право приходить в дома военнообязанных, однако есть определенные ограничения.
Также мы объясняли, какую информацию работники ТЦК и СП не имеют права запрашивать, а какие действия не могут совершать с военнообязанными.
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