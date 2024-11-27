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Оружие в ТЦК — кто имеет право и на каких условиях

27 ноября 2024 06:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Имеет ли ТЦК право носить оружие — кто и когда может его использовать
Проверка документов. Фото: скриншот
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК), выполняющие функции военных комиссариатов, являются ключевыми учреждениями в организации мобилизационных мероприятий. Одним из часто задаваемых вопросов является: имеют ли сотрудники ТЦК право носить или использовать оружие.

Об этом сообщает Хмельницкий ТЦК и СП.

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Кто работает в ТЦК

В ТЦК работают как гражданские, так и военнослужащие. Именно статус сотрудника определяет его право на использование оружия:

  • военнослужащие ТЦК имеют право носить табельное оружие в соответствии с нормами законодательства;
  • гражданские работники ТЦК не имеют права носить оружие, поскольку не относятся к силовым структурам.

Правовые основания для использования оружия военнослужащими ТЦК

Военнослужащие ТЦК выполняют функции, связанные с мобилизацией, охраной общественного порядка, защитой территориальных центров. Законодательство Украины определяет случаи, когда военнослужащий может применять оружие, в частности:

  • для самообороны или защиты других лиц;
  • в случае попытки нападения на охраняемые объекты;
  • для пресечения правонарушения, угрожающего жизни или здоровью.

Эти правила регламентируются статьями Закона "О Вооруженных Силах Украины" и уставами внутренней службы.

Могут ли гражданские работники ТЦК использовать оружие

Гражданские работники ТЦК не наделены полномочиями военнослужащих. Они выполняют административные и организационные задачи. Законодательство не предусматривает для них права на ношение или использование оружия даже в служебных целях.

Напомним, работники ТЦК имеют право приходить в дома военнообязанных, однако есть определенные ограничения.

Также мы объясняли, какую информацию работники ТЦК и СП не имеют права запрашивать, а какие действия не могут совершать с военнообязанными.

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