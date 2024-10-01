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Зарплати мобілізованих у жовтні — хто скільки отримуватиме, що зміниться

1 жовтня 2024 20:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в УКраїні у жовтні 2024 - зарплати військових
Мобілізовані українці. Фото: 150 навчальний центр Командування сил ТрО ЗСУ
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Фінансування військовослужбовців ЗСУ у жовтні 2024 року не зміниться. Зарплата військових нараховується частинами, відповідно до вислуги, посади та військового звання.

Про це йдеться у Законі України "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" та постанова Кабміну № 168.

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У жовтні 2024 року змін у фінансовому забезпеченні українських військовослужбовців не планується.

Нинішні зарплати та додаткові винагороди військовим залишаться незмінними до кінця 2024 року.

Виплати військовослужбовцям нараховують у кілька частин — відповідно до вислуги, посади та звання. Також є додаткові доплати.

Скільки військовослужбовці отримуватимуть у жовтні 2024 року

Мінімальний оклад військовослужбовця становить 20 тисяч гривень. Оклад за військовим званням становить 13 тисяч гривень.

Крім того, зберігається виплата винагороди розміром 30 тисяч гривень. Ці кошти виплачуватимуться військовослужбовцям, які виконують бойові або спеціальні завдання для оборони України та захисту населення й державних інтересів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, скільки отримують військові в тилу.

Також ми розповідали про нюанси нарахування грошей та причини затримок.

зарплати військові мобілізація ТЦК та СП військовослужбовці

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