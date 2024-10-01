Мобилизация в Украине в октябре 2024 - зарплаты военных

Мобилизованные украинцы. Фото: 150 учебный центр Командования сил ТрО ВСУ

Финансирование военнослужащих ВСУ в октябре 2024 года не изменится. Зарплата военных начисляется частями, согласно выслуге, должности и воинскому званию.

Об этом говорится в Законе Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" и постановлении Кабмина №168.

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Изменятся ли зарплаты военных

В октябре 2024 года изменения в финансовом обеспечении украинских военнослужащих не планируются.

Нынешние зарплаты и дополнительные вознаграждения военным останутся неизменными до конца 2024 года.

Выплаты военнослужащим насчитывают в несколько частей — согласно выслуге, должности и званию. Также есть дополнительные доплаты.

Сколько военнослужащие будут получать в октябре 2024 года

Минимальный оклад военнослужащего составляет 20 тысяч гривен. Оклад по воинскому званию составляет 13 тысяч гривен.

Кроме того, сохраняется выплата вознаграждения в размере 30 тысяч гривен. Эти средства будут выплачиваться военнослужащим, выполняющим боевые или специальные задачи для обороны Украины и защиты населения и государственных интересов.

Напомним, ранее мы писали о том, сколько получают военные в тылу.

Также мы рассказывали о нюансах начисления денег и причинах задержек.