Мобилизация в Украине в октябре 2024 - зарплаты военных

Зарплаты мобилизованных в октябре — кто сколько будет получать, что изменится
Финансирование военнослужащих ВСУ в октябре 2024 года не изменится. Зарплата военных начисляется частями, согласно выслуге, должности и воинскому званию.
Об этом говорится в Законе Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" и постановлении Кабмина №168.
Изменятся ли зарплаты военных
В октябре 2024 года изменения в финансовом обеспечении украинских военнослужащих не планируются.
Нынешние зарплаты и дополнительные вознаграждения военным останутся неизменными до конца 2024 года.
Выплаты военнослужащим насчитывают в несколько частей — согласно выслуге, должности и званию. Также есть дополнительные доплаты.
Сколько военнослужащие будут получать в октябре 2024 года
Минимальный оклад военнослужащего составляет 20 тысяч гривен. Оклад по воинскому званию составляет 13 тысяч гривен.
Кроме того, сохраняется выплата вознаграждения в размере 30 тысяч гривен. Эти средства будут выплачиваться военнослужащим, выполняющим боевые или специальные задачи для обороны Украины и защиты населения и государственных интересов.
Напомним, ранее мы писали о том, сколько получают военные в тылу.
Также мы рассказывали о нюансах начисления денег и причинах задержек.
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