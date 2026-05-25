Заява військовозобов'язаного в ТЦК: строки реєстрації

Заява військовозобов'язаного в ТЦК: строки реєстрації

Дата публікації: 25 травня 2026 00:30
Заява військовозобов'язаного в ТЦК: строки затвердження
Співробітники ТЦК розбирають документи. Фото: Житомирський ТЦК

Територіальний центр комплектування зобов’язаний зареєструвати заяву, подану громадянином. На цей процес ТЦК має не більше одного робочого дня з дня отримання заяви. Після цього починається процес розгляду заяви по суті.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Військовий облік і ТЦК

Громадяни України чоловічої статі мають перебувати на військовому обліку з 17 років. Військовий облік закінчується, згідно із законодавством, після досягнення 60-річчя.

Військовим обліком займаються територіальні центри комплектування. ТЦК також проводять процес загальної мобілізації під час дії воєнного стану.

Після змін до законодавства громадяни менше контактують напряму із територіальними центрами комплектування. Так, документи на відстрочку надаються уже не в ТЦК, а у ЦНАП.

Читайте також:

Реєстрація заяви в ТЦК

Та, разом з тим, громадяни можуть спілкуватися зі співробітниками територіального центру комплектування. Наприклад, для того, аби подати заяву.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився нюансами спілкування із ТЦК. Зокрема, як швидко буде зареєстрована заява, подана військовозобов’язаним до територіального центру комплектування.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив: "Заява військовозобов’язаного підлягає обов’язковій реєстрації відповідним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки або його відділом. Це має відбутися не пізніше ніж протягом одного робочого дня з дня її отримання".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що група оповіщення ТЦК може затримувати і призовників.

Групи оповіщення ТЦК мають право затримувати порушників не тільки у статусі військовозобов’язаних, а і призовників. Але на практиці це відбувається дуже рідко. Причиною є те, що призовників майже не оголошують у розшук.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що у ТЦК назвали заборону для представників груп оповіщення.

Працівники ТЦК та СП не мають права приховувати обличчя під час мобілізаційних заходів. Носити балаклави чи "шарфи-труби" тим, хто перебуває у складі груп оповіщення, не можна. Також такі військові зобов'язані пред'являти документи.

ТЦК та СП військовозобов'язані заява
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
