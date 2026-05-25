Заявление военнообязанного в ТЦК: сроки утверждения

Сотрудники ТЦК разбирают документы. Фото: Житомирский ТЦК

Территориальный центр комплектования обязан зарегистрировать заявление, поданное гражданином. На этот процесс ТЦК имеет не более одного рабочего дня со дня получения заявления. После этого начинается процесс рассмотрения заявления по существу.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Военный учет и ТЦК

Граждане Украины мужского пола должны состоять на воинском учете с 17 лет. Военный учет заканчивается, согласно законодательству, по достижении 60-летия.

Военным учетом занимаются территориальные центры комплектования. ТЦК также проводят процесс всеобщей мобилизации во время действия военного положения.

После изменений в законодательство граждане меньше контактируют напрямую с территориальными центрами комплектования. Так, документы на отсрочку предоставляются уже не в ТЦК, а в ЦПАУ.

Регистрация заявления в ТЦК

Но, вместе с тем, граждане могут общаться с сотрудниками территориального центра комплектования. Например, для того, чтобы подать заявление.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался нюансами общения с ТЦК. В частности, как быстро будет зарегистрировано заявление, поданное военнообязанным в территориальный центр комплектования.

Адвокат Юрий Айвазян пояснил: "Заявление военнообязанного подлежит обязательной регистрации соответствующим территориальным центром комплектования и социальной поддержки или его отделом. Это должно произойти не позднее чем в течение одного рабочего дня со дня его получения".

