Головна ТЦК Неправомірний розшук ТЦК: варто підключити в "Резерв+" сповіщення

Неправомірний розшук ТЦК: варто підключити в "Резерв+" сповіщення

Дата публікації: 22 травня 2026 06:30
Неправомірний розшук ТЦК: варто підключити в Резерв+ сповіщення
Застосунок "Резерв+", де можна увімкнути сповіщення про надіслані повістки. Фото: Новини.LIVE

За неотриману повістку на громадянина накладається штраф, а згодом і розшук. Іноді громадянина оголошують в розшук неправомірно, за "неотримання" повістки, яка і не надсилалася. Юристи пояснили, що варто зробити у такому випадку.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Порушення військового обліку і покарання

Порушники правил військового обліку, згідно із Кодексом України про адміністративні порушення, підлягають певним санкціям. Ці санкції накладають на порушників територіальні центри комплектування.

Першою такою санкцією є штраф. Громадянин, який був оштрафований за рішенням (постановою) ТЦК, має сплатити штраф у визначений законом строк.

Якщо ж штраф не буде сплачений, територіальний центр комплектування переходить до наступної санкції щодо такого громадянина. Його оголосять у розшук і передадуть інформацію про розшукуваного в Національну поліцію.

Навіщо потрібно активувати сповіщення про повістки

У деяких випадках оголошення у розшук може бути некоректним чи неправомірним. За час повномасштабної війни подібні випадки уже були зафіксовані.

До юристів звернувся громадянин, який заявив, що територіальний центр комплектування оголосив його у розшук "заднім числом" за нібито неотриману повістку. Адвокат Ярослав Турчин, коментуючи цю ситуацію, визнав: "Ситуація, коли дані вносяться "заднім числом" або розшук з'являється без реального факту вручення повістки, виглядає як пряме зловживання системою".

Турчин порадив громадянам, аби уникати подібних ситуацій, увімкнути сповіщення про відправку повістки в налаштуваннях "Резерв+". Юрист пояснив: "Це буде додатковим доказом неправомірних дій ТЦК за місцем обліку".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що розшук ТЦК громадянина, який перебуває в ЗСУ, має бути скасований.

Територіальний центр комплектування може оголошувати у розшук громадян через неявку за повісткою. Але якщо громадянин у цей час проходив військову службу, ТЦК не може застосовувати до нього жодних санкцій. Наявний же розшук вважається незаконним і повинен бути скасований.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що розшук ТЦК має певний термін дії.

В Україні військовозобов'язані громадяни можуть опинитися в розшуку ТЦК у разі порушень військового обліку. Однак цей розшук має певний термін дії, хоча й не зникає автоматично.

ТЦК та СП розшук Резерв+
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
