Заява в ТЦК: юристи пояснили, що потрібно два примірника

Подача заяви в ТЦК. Фото: ООТЦК

Якщо громадянин подає в територіальний центр комплектування заяву, потрібно зробити це у двох екземплярах. Другий примірник повернеться громадянин з позначкою про отримання і вхідним номером. Це і буде підтвердженням поданої заяви.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Військовий облік і ТЦК

Процесом військового обліку в Україні займається система територіальних центрів комплектування. ТЦК раніше замінили військові комісаріати радянського зразка.

Саме територіальні центри комплектування займаються і загальною мобілізацією. Крім того, ТЦК оформлюють відстрочки від мобілізації.

Хоча після змін у законодавстві центри комплектування більше не приймають документи від громадян, тільки ухвалюють рішення. Документи військовозобов’язані громадяни мають надати в центри надання адміністративних послуг.

Читайте також:

Навіщо подавати в ТЦК дві однакові заяви

До юристів звернувся військовозобов’язаний громадянин. Він поцікавився нюансами оформлення заяви на адресу ТЦК.

Юрист Сергій Богун, коментуючи цю ситуацію, наголосив: "Головне при оформленні це чітко вказати у тексті конкретну причину вашого звернення, оскільки ТЦК та СП розглядає заяви суворо в межах заявлених вимог. Якщо ваша мета стосується уточнення анкетних даних, надання відстрочки або отримання документів, обов'язково зазначте це у першому та прохальному абзацах, а також детально перелічіть у списку додатків усі документи, які додаються на підтвердження ваших слів".

Богун пояснив, що дуже важливим є надати два примірника заяви. Юрист зазначив: "Під час особистого візиту до канцелярії один примірник залишається в установі, а на другому працівник ТЦК зобов'язаний поставити відмітку про отримання із зазначенням дати, посади та вхідного номера. Цей штамп є вашим офіційним підтвердженням факту звернення".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, чи потрібно писати заяву в ТЦК непридатному до служби в ЗСУ порушнику військового обліку.

Після встановлення факту непридатності до військової служби громадянина виключають з військового обліку. Цей процес є незворотнім, тож повернути на облік громадянина не мають права. Відповідно, він має право оскаржити визнання його порушником військового обліку з боку ТЦК.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чим відрізняються дві категорії непридатних до військової служби.

Новий статус для військовозобов’язаних "тимчасово непридатний" відрізняється від "обмежено придатного", який існував раніше. Визнані тимчасово непридатними мають проходити військово-лікарські комісії кожні 6-12 місяців.