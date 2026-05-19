Заявление в ТЦК: юристы объяснили, что нужно два экземпляра

Если гражданин подает в территориальный центр комплектования заявление, нужно сделать это в двух экземплярах. Второй экземпляр вернется гражданину с отметкой о получении и входящим номером. Это и будет подтверждением поданного заявления.

Военный учет и ТЦК

Процессом воинского учета в Украине занимается система территориальных центров комплектования. ТЦК ранее заменили военные комиссариаты советского образца.

Именно территориальные центры комплектования занимаются и общей мобилизацией. Кроме того, ТЦК оформляют отсрочки от мобилизации.

Хотя после изменений в законодательстве центры комплектования больше не принимают документы от граждан, только принимают решение. Документы военнообязанные граждане должны предоставить в центры предоставления административных услуг.

Зачем подавать в ТЦК два одинаковых заявления

К юристам обратился военнообязанный гражданин. Он поинтересовался нюансами оформления заявления в адрес ТЦК.

Юрист Сергей Богун, комментируя эту ситуацию, отметил: "Главное при оформлении это четко указать в тексте конкретную причину вашего обращения, поскольку ТЦК и СП рассматривает заявления строго в пределах заявленных требований. Если ваша цель касается уточнения анкетных данных, предоставления отсрочки или получения документов, обязательно укажите это в первом и просительном абзацах, а также подробно перечислите в списке приложений все документы, которые прилагаются в подтверждение ваших слов".

Богун объяснил, что очень важно предоставить два экземпляра заявления. Юрист отметил: "При личном визите в канцелярию один экземпляр остается в учреждении, а на втором работник ТЦК обязан поставить отметку о получении с указанием даты, должности и входящего номера. Этот штамп является вашим официальным подтверждением факта обращения".

После установления факта непригодности к военной службе гражданина исключают с воинского учета. Этот процесс является необратимым, поэтому вернуть на учет гражданина не имеют права. Соответственно, он имеет право обжаловать признание его нарушителем воинского учета со стороны ТЦК.

Новый статус для военнообязанных "временно непригодный" отличается от "ограниченно годного", который существовал ранее. Признанные временно непригодными должны проходить военно-врачебные комиссии каждые 6-12 месяцев.