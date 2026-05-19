Главная ТЦК Заявление в ТЦК: юристы объяснили, что нужно два экземпляра

Дата публикации 19 мая 2026 23:14
Подача заявления в ТЦК. Фото: ООТЦК

Если гражданин подает в территориальный центр комплектования заявление, нужно сделать это в двух экземплярах. Второй экземпляр вернется гражданину с отметкой о получении и входящим номером. Это и будет подтверждением поданного заявления.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Военный учет и ТЦК

Процессом воинского учета в Украине занимается система территориальных центров комплектования. ТЦК ранее заменили военные комиссариаты советского образца.

Именно территориальные центры комплектования занимаются и общей мобилизацией. Кроме того, ТЦК оформляют отсрочки от мобилизации.

Хотя после изменений в законодательстве центры комплектования больше не принимают документы от граждан, только принимают решение. Документы военнообязанные граждане должны предоставить в центры предоставления административных услуг.

Зачем подавать в ТЦК два одинаковых заявления

К юристам обратился военнообязанный гражданин. Он поинтересовался нюансами оформления заявления в адрес ТЦК.

Юрист Сергей Богун, комментируя эту ситуацию, отметил: "Главное при оформлении это четко указать в тексте конкретную причину вашего обращения, поскольку ТЦК и СП рассматривает заявления строго в пределах заявленных требований. Если ваша цель касается уточнения анкетных данных, предоставления отсрочки или получения документов, обязательно укажите это в первом и просительном абзацах, а также подробно перечислите в списке приложений все документы, которые прилагаются в подтверждение ваших слов".

Богун объяснил, что очень важно предоставить два экземпляра заявления. Юрист отметил: "При личном визите в канцелярию один экземпляр остается в учреждении, а на втором работник ТЦК обязан поставить отметку о получении с указанием даты, должности и входящего номера. Этот штамп является вашим официальным подтверждением факта обращения".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, нужно ли писать заявление в ТЦК непригодному к службе в ВСУ нарушителю воинского учета.

После установления факта непригодности к военной службе гражданина исключают с воинского учета. Этот процесс является необратимым, поэтому вернуть на учет гражданина не имеют права. Соответственно, он имеет право обжаловать признание его нарушителем воинского учета со стороны ТЦК.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, чем отличаются две категории непригодных к военной службе.

Новый статус для военнообязанных "временно непригодный" отличается от "ограниченно годного", который существовал ранее. Признанные временно непригодными должны проходить военно-врачебные комиссии каждые 6-12 месяцев.

Любомир Кучер - Редактор, юрист
