Неправомерный розыск ТЦК: следует подключить в Резерв+ оповещение

Приложение "Резерв+", в котором можно включить уведомления о посланных повестках. Фото: Новини.LIVE

За неполученную повестку на гражданина налагается штраф, а затем и розыск. Иногда гражданина объявляют в розыск неправомерно, за "неполучение" посылки, которая и не отправлялась. Юристы объяснили, что следует сделать в таком случае.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Нарушение военного учета и наказание

Нарушители правил военного учета, согласно Кодексу Украины об административных нарушениях, подлежат определенным санкциям. Эти санкции налагают на нарушителей территориальные центры комплектования.

Первой такой санкцией является штраф. Гражданин, оштрафованный по решению (постановлением) ТЦК, должен уплатить штраф в определенный законом срок.

Если же штраф не будет уплачен, территориальный центр комплектования переходит к следующей санкции в отношении такого гражданина. Его объявят в розыск и передадут информацию о разыскиваемом в Национальную полицию.

Зачем нужно активировать уведомления о повестках

В некоторых случаях объявление в розыск может быть некорректным или неправомерным. За время полномасштабной войны подобные случаи уже были зафиксированы.

К юристам обратился гражданин, заявивший, что территориальный центр комплектования объявил его в розыск "задним числом" за якобы неполученную повестку. Адвокат Ярослав Турчин, комментируя эту ситуацию, признал: "Ситуация, когда данные вносятся "задним числом" или розыск появляется без реального факта вручения повестки, выглядит как прямое злоупотребление системой".

Турчин посоветовал гражданам во избежание подобных ситуаций включить уведомление об отправке повестки в настройках "Резерв+". Юрист объяснил: "Это будет дополнительным доказательством неправомерных действий ТЦК по месту учета".

Территориальный центр комплектования может объявлять в розыск граждан из-за неявки по повестке. Но если гражданин в это время проходил военную службу, ТЦК не может применять к нему никаких санкций. Имеющийся розыск считается незаконным и должен быть отменен.

В Украине военнообязанные граждане могут оказаться в розыске ТЦК при нарушении военного учета. Однако этот розыск имеет определенный срок действия, хотя и не исчезает автоматически.