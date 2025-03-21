Резерв+ - який статус, якщо виключений з обліку ТЦК

"Резерв+", застосунок для військовозобов’язаних. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

Громадяни, виключені з військового обліку, мають право на встановлення застосунку "Резерв+". Це не поверне їх на військовий облік, але статуси у "Резерв+" у них можуть бути різні.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

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"Резерв+" для невійськовозобов’язаних

Мобільний застосунок "Резерв+" можуть встановити собі навіть особи, які не перебувають на військовому обліку.

Цей крок їх не до чого не зобов’яже.

"Наслідків встановлення Вами "Резерв+" у статусі невійськовозобов'язаної особи не буде, якщо Ви маєте побоювання з приводу того, що встановлення "Резерв+" зробить Вас військовозобов'язаним", — підкреслив адвокат Юрій Айвазян, відповідаючи на питання такого громадянина.

Статуси у "Резерв+" у виключених з обліку

У виключених з військового обліку громадян в "Резерв+" можуть бути вказані різні статуси.

"Якщо Вас виключили з обліку давно, то в "Резерв+" може бути статус "Потребує уточнення", який означає, що Ви є в реєстрі "Оберіг", проте не числитесь за жодним ТЦК. Або Ви можете отримати сповіщення "Дані в реєстрі "Оберіг" не знайдено" — це означає, що дані щодо Вас не оцифровані або ж внесені некоректно", — пояснив юрист Владислав Дерій.

Разом з тим, усі ці статуси не означають, що громадянина повернуто на військовий облік. Він залишається невійськовозобов’язаним.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що означають ті чи інші статуси у застосунку "Резерв+".

Додамо, ми повідомляли про те, чи треба звертатися до ТЦК після статусу "Порушення правил обліку" в "Резерв+".