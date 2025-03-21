Резерв+ - какой статус, если исключен из учета ТЦК

Исключен из учета ТЦК — что покажет "Резерв+"
Граждане, исключенные из воинского учета, имеют право на установку приложения "Резерв+". Это не вернет их на воинский учет, но статусы в "Резерв+" у них могут быть разные.
Об этом написали на портале "Юристи.UA".
"Резерв+" для невоеннообязанных
Мобильное приложение "Резерв+" могут установить себе даже лица, которые не состоят на воинском учете.
Этот шаг их ни к чему не обяжет.
"Последствий установления Вами "Резерв+" в статусе невоеннообязанного лица не будет, если Вы опасаетесь по поводу того, что установка "Резерв+" сделает Вас военнообязанным", — подчеркнул адвокат Юрий Айвазян, отвечая на вопрос такого гражданина.
Статусы в "Резерв+" у исключенных с учета
У исключенных с воинского учета граждан в "Резерв+" могут быть указаны разные статусы.
"Если Вас исключили с учета давно, то в "Резерв+" может быть статус "Требует уточнения", который означает, что Вы есть в реестре "Оберіг", однако не числитесь ни за одним ТЦК. Или Вы можете получить уведомление "Данные в реестре "Оберіг" не найдены" — это означает, что данные о Вас не оцифрованы или внесены некорректно", — пояснил юрист Владислав Дерий.
Вместе с тем, все эти статусы не означают, что гражданин возвращен на воинский учет. Он остается невоеннообязанным.
Напомним, мы ранее писали о том, что означают те или иные статусы в приложении "Резерв+".
Добавим, мы сообщали о том, надо ли обращаться в ТЦК после статуса "Нарушение правил учета" в "Резерв+".
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