Документи для ТЦК - довідка виключеного з обліку

Робота групи оповіщення ТЦК. Фото: "Четверта влада"

Якщо громадянин був виключений з військового обліку, йому варто мати при собі головний документ, який засвідчить факт виключення для групи оповіщення від ТЦК. Це довідка військово-лікарської комісії.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Чому тимчасового посвідчення недостатньо

Групи оповіщення територіального центру комплектування разом із співробітниками Нацполіції продовжують перевірку документів у громадян України в публічних місцях.

До юристів звернулася громадянка, яка розповіла, що її родича, виключеного з військового обліку, така група оповіщення затримала і відвезла до ТЦК, причому у іншому місті.

Жінка поцікавилася, які документи треба надати її чоловіку у ТЦК, аби вирішити цю ситуацію.

Громадянка зазначила, що при собі чоловік мав тимчасове посвідчення військовозобов’язаного із позначкою про виключення з військового обліку.

"У тимчасовому посвідченні не вказана підстава визнання непридатним до служби. Можливо, це і викликало підозри в чинності виключення з обліку", — припустив у відповіді адвокат Юрій Айвазян.

Який документ потрібно мати при собі виключеного з військового обліку

Юрист пояснив, який документ потрібно надати в територіальному центрі комплектування громадянину, виключеному з військового обліку.

"Потрібна довідка військово-лікарської комісії [на підставі якої чоловіка виключили з військового обліку]", — зазначив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи може ТЦК поновити на військовому обліку громадян, які раніше були виключені.

Додамо, ми повідомляли про те, чи має право ТЦК направляти на ВЛК виключених з військового обліку осіб.