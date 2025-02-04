Виключені з військового обліку - як ТЦК поновлює дані

Працівник ТЦК із документом, який засвідчує військовий облік. Фото: Varta1

Повернути на військовий облік можуть лише громадян, які були зняті з обліку. Виключених з обліку повернути на військовий облік неможливо.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Зняті та виключені з обліку

В українському законодавстві існує дві різні категорії громадян, які не мають відношення до військового обліку — зняті та виключені з військового обліку.

Юрист Владислав Дерій пояснив, що головною відмінністю між цими двома категоріями є те, кого з них можуть повернути на військовий облік.

Кого саме можуть повернути на облік

За словами юриста, повернути на військовий облік можуть лише знятих з обліку.

"Згідно п.2 ч.1 ст.37 "Про військовий обов'язок і військову службу" взяттю на військовий облік військовозобов’язаних підлягають громадяни України зняті з військового обліку Збройних Сил України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України відповідно за рішенням Міністерства оборони України, Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки України", — підкреслив Дерій.

Він додав, що виключених з військового обліку повернути на облік неможливо.

Нагадаємо, ми раніше повідомляли про те, що робити виключеному за віком, якщо ТЦК повертає його на облік.

Також ми писали про те, у яких випадках можна знятися з військового обліку.