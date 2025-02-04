Исключены из воинского учета - как ТЦК восстанавливает данные

Работник ТЦК с документом, удостоверяющим воинский учет. Фото: Varta1

Вернуть на воинский учет могут только граждан, которые были сняты с учета. Исключенных с учета вернуть на воинский учет невозможно.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Снятые и исключенные с учета

В украинском законодательстве существует две разные категории граждан, которые не имеют отношения к воинскому учету — снятые и исключенные с воинского учета.

Юрист Владислав Дерий объяснил, что главным отличием между этими двумя категориями является то, кого из них могут вернуть на воинский учет.

Кого именно могут вернуть на учет

По словам юриста, вернуть на воинский учет могут только снятых с учета.

"Согласно п.2 ч.1 ст.37 "О воинской обязанности и военной службе" постановке на воинский учет военнообязанных подлежат граждане Украины снятые с воинского учета Вооруженных Сил Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины соответственно по решению Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки Украины", — подчеркнул Дерий.

Он добавил, что исключенных с воинского учета вернуть на учет невозможно.

Напомним, мы ранее сообщали о том, что делать исключенному по возрасту, если ТЦК возвращает его на учет.

Также мы писали о том, в каких случаях можно сняться с воинского учета.