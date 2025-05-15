Документы для ТЦК - справка исключенного из учета

Работа группы оповещения ТЦК. Фото: "Четверта влада"

Если гражданин был исключен с воинского учета, ему стоит иметь при себе главный документ, который удостоверит факт исключения для группы оповещения от ТЦК. Это справка военно-врачебной комиссии.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Почему временного удостоверения недостаточно

Группы оповещения территориального центра комплектования вместе с сотрудниками Нацполиции продолжают проверку документов у граждан Украины в публичных местах.

К юристам обратилась гражданка, которая рассказала, что ее родственника, исключенного из воинского учета, такая группа оповещения задержала и отвезла в ТЦК, причем в другом городе.

Женщина поинтересовалась, какие документы надо предоставить ее мужу в ТЦК, чтобы решить эту ситуацию.

Гражданка отметила, что при себе муж имел временное удостоверение военнообязанного с отметкой об исключении с воинского учета.

"Во временном удостоверении не указано основание признания непригодным к службе. Возможно, это и вызвало подозрения в действительности исключения с учета", — предположил в ответе адвокат Юрий Айвазян.

Какой документ нужно иметь при себе исключенному с воинского учета

Юрист объяснил, какой документ нужно предоставить в территориальном центре комплектования гражданину, исключенному с воинского учета.

"Нужна справка военно-врачебной комиссии [на основании которой мужчину исключили с воинского учета]", — отметил Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, может ли ТЦК восстановить на воинском учете граждан, которые ранее были исключены.

Добавим, мы сообщали о том, имеет ли право ТЦК направлять на ВВК исключенных с воинского учета лиц.