Чи мають виключені з військового обліку проходити ВЛК — коли дії ТЦК законні

Громадянин на ВЛК. Фото: protocol.ua

Територіальний центр комплектування не має права відправляти виключених з військового обліку на військово-лікарську комісію. Такі особи є невійськовозобов’язаними, тож на них не розповсюджуються вимоги ТЦК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Виключені з обліку та ВЛК

В Україні продовжується процес загальної мобілізації військовозобов’язаних громадян.

Одним із важливих елементів цього процесу є військово-лікарські комісії, які мають на меті встановлення стану здоров’я та відношення до військової служби громадян.

До юристів звернувся з питанням громадянин, який поцікавився, чи мають право в ТЦК відправляти на військовий облік осіб, виключених з військового обліку.

Кого можуть викликати на ВЛК

"Людині, яку виключили з обліку, не потрібно проходити ВЛК, оскільки така людина не є військовозобов'язаною", — пояснив громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Юрист підкреслив, що проходження військово-лікарської комісії передбачено для призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що робити, коли виключеного з обліку повернули на облік.

Додамо, ми повідомляли, чи можуть ТЦК мобілізувати із запасу виключених з обліку.